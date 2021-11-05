Что вас поджидает в судьбе, если 6 ноября вы упадете в канаву или разобьете в доме тарелку?

6 ноября, завтра, Русская православная церковь отметит светлый праздник в честь святого лика Божией Матери — «Всех скорбящих Радость». Также этот день называют еще «Светец». Такое название пошло из традиции, когда все незамужние женщины собирались рукодельничать в свете Луны.
Традиции в Светец.
Кроме рукоделия, в этот праздник наши предки танцевали, пели, звали домой гостей и, конечно же, молились Божией Матери, поскольку каждая икона обладает целительными способностями. Искренний верующий с помощью молитвы может получить помочь Девы Марии и излечиться от давних недугов или избавиться от несчастия в своей жизни.
Считалось, что пение девушек в этот день приведет в дом будущих мужей. Именно поэтому Светец становился хорошим поводом выйти замуж или найти будущего возлюбленного.
Запреты 6 ноября.
В этот день категорически запрещено вступать в конфликты, ругаться, драться и спорить с окружающими. Даже если перед вами неприятель. Эту дату нужно провести с теплотой и гармонией на душе, так как в день мольбы ни в коем случае нельзя зарождать в себе негативные эмоции.
Также в этот день нельзя пить много алкоголя и заниматься плотскими утехами. Праздник посвящен непорочной Деве Марии. Своим воздержанием вы сделаете ей большой поклон.
Приметы.
6 ноября существуют свои важные приметы. Например, если у вас дома разобьется тарелка, вскоре придет беда. Она может быть не столь велика, но в любом случае нужно быть готовым ко всему.
Если же в этот день вы случайно упадете в канаву или погреб, жизнь будет долгой и счастливой. Но если вы услышите в этот день сверчков, также придет беда, но она будет тяжелой и страшной.