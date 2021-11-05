В России предложили сдавать антипрививочников в Следственный комитет

В России Росздравнадзор разослал предписания в региональные структуры. Организация требует сообщать в правоохранительные органы о людях, которые принимают участие в антипрививочных акциях. Речь о вакцинах от коронавируса. Такой документ подписала глава ведомства Алла Самойлова.
– Информация о вреде вакцинации от коронавируса является ложной, мы считаем, что такие деяния должны пресекаться на законодательном уровне. Пресекать такие действия должны представители СК России, – сообщается в письме.
Также в ведомстве сообщают, что нужно обратить внимание на медработников, которые выступают против прохождения вакцинации. Совершение таких действий врачами может расцениваться, как правонарушение, которое преследуется статьями 207.1 («Распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 Уголовного кодекса России («Передача заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»). Наказанием за такое деяние может стать лишение свободы сроком до пяти лет.
А после того, как информация оказалась в стенах СК России, ведомство обязано направить ее в региональное отделение Роаздравнадзора. Заявляется, что такие меры помогут добиться исполнения пункта 2.3 протокола заседания оперативного штаба Минздрава.
– Люди, выступающие против прививок принимались везде, в СМИ, на уровне государства, поэтому сейчас их так много. Я не удивлен. В последние 20-30 лет антипрививочники абсолютно нормально принимались обществом, – считает врач и телеведущий Александр Мясников.
А вот по мнению инфекциониста Евгения Тимакова, антипрививочники отличаются от людей, которые не хотят проставлять вакцину от коронавируса. Мужчина заявил, что первые выступают против подобной процедуры полностью, а в случае с COVID-19 люди не могут решиться, потому что не уверены в самой вакцине.
По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в такой ситуации нам поможет расширение перечня имеющихся вакцин.