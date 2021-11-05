Новолуние 5 ноября 2021: пять эффективных обрядов на новолуние в Скорпионе: на любовь, здоровье, деньги, новую работу и удачу

Сегодня, 5 ноября, началось новолуние. Этот день является идеальным периодом для того, что изменить свою жизнь и провести мистический ритуал. Мы расскажем о 5 лучших обрядах на время молодой Луны.
5. Ритуал на привлечение любви.
Чтобы привлечь в свою жизнь любовь, нужно быть честным перед самим собой. Необходимо понимать, какой человек вам нужен, а также, что вы можете ему дать. Для проведения ритуала вам понадобится лишь Луна. Необходимо дождаться полуночи и подойти к подоконнику. Смотря на Луну, человек должен произнести следующее:
— Добрая и всемогущая, Луна, принеси в мою жизнь человека, с которым я проведу всю свою жизнь.
После этого необходимо представить этого человека: его внешность, качества, стремления, привычки. Чем четче будет образ в голове, тем лучше. Считается, что через полгода этот человек появится в вашей жизни. Если же он уже существует, вы станете лучше общаться.
4. Ритуал здоровья.
Для этого ритуала понадобится стакан с водой. Его нужно поставить на подоконник, в лунный свет. Считается, что вода способна впитывать лунную энергетику. Стакан нужно оставить на полчаса. Пока вода настаивается, необходимо набрать ванну теплой воды. Воду из стакана нужно вылить в ванну, после чего можно помыться или просто умыться в ней. Чем больше лунной воды будет использовано, тем сильнее будет результат.
3. Денежный ритуал.
Для денежного ритуала также пригодится лунная вода и стакан. В подготовленную воду нужно бросить монеты. В таком виде, на подоконнике, стакан нужно оставить до самого утра. На следующий день воду необходимо выпить, а монеты сложить в кошелек. Деньги из кошелька нельзя тратить до следующего новолуния, которое пройдет в декабре.
2. Ритуал на работу.
Чтобы провести этот ритуал, понадобится красная нить, листок бумаги и свечка. Листок нужно произвольно обмотать нитью, чтобы он не потерял своей формы. Необходимо представить ту самую работу мечты. В этот момент человек должен проводить пальцем по нитке, оборачивающей бумагу. Когда вы совершите целый круг, бумагу нужно сжечь. Считается, что ваши мысли материализуются в вашу жизнь.
1. Ритуал благополучия.
Для этого ритуала понадобится листок и свечка. На бумаге нужно написать то, что подарит вам благополучие: счастье в семье, материальное благосостояние, удача и так далее. Необходимо зажечь свечу и поджечь бумагу с надписью. Пока бумага горит, нужно раз за разом повторять написанное на листке вслух.