Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новолуние 5 ноября 2021: пять эффективных обрядов на новолуние в Скорпионе: на любовь, здоровье, деньги, новую работу и удачу

2:00:4311/5/2021
0

Благодаря новолунию каждый желающий может привлечь в свою жизнь благополучие.

В новолуние проще всего провести мощный ритуал. Фото: Pxfuel.com
В новолуние проще всего провести мощный ритуал. Фото: Pxfuel.com

Сегодня, 5 ноября, началось новолуние. Этот день является идеальным периодом для того, что изменить свою жизнь и провести мистический ритуал. Мы расскажем о 5 лучших обрядах на время молодой Луны.

5. Ритуал на привлечение любви.

Чтобы привлечь в свою жизнь любовь, нужно быть честным перед самим собой. Необходимо понимать, какой человек вам нужен, а также, что вы можете ему дать. Для проведения ритуала вам понадобится лишь Луна. Необходимо дождаться полуночи и подойти к подоконнику. Смотря на Луну, человек должен произнести следующее:

— Добрая и всемогущая, Луна, принеси в мою жизнь человека, с которым я проведу всю свою жизнь.

После этого необходимо представить этого человека: его внешность, качества, стремления, привычки. Чем четче будет образ в голове, тем лучше. Считается, что через полгода этот человек появится в вашей жизни. Если же он уже существует, вы станете лучше общаться.

4. Ритуал здоровья.

Для этого ритуала понадобится стакан с водой. Его нужно поставить на подоконник, в лунный свет. Считается, что вода способна впитывать лунную энергетику. Стакан нужно оставить на полчаса. Пока вода настаивается, необходимо набрать ванну теплой воды. Воду из стакана нужно вылить в ванну, после чего можно помыться или просто умыться в ней. Чем больше лунной воды будет использовано, тем сильнее будет результат.

3. Денежный ритуал.

Для денежного ритуала также пригодится лунная вода и стакан. В подготовленную воду нужно бросить монеты. В таком виде, на подоконнике, стакан нужно оставить до самого утра. На следующий день воду необходимо выпить, а монеты сложить в кошелек. Деньги из кошелька нельзя тратить до следующего новолуния, которое пройдет в декабре.

2. Ритуал на работу.

Чтобы провести этот ритуал, понадобится красная нить, листок бумаги и свечка. Листок нужно произвольно обмотать нитью, чтобы он не потерял своей формы. Необходимо представить ту самую работу мечты. В этот момент человек должен проводить пальцем по нитке, оборачивающей бумагу. Когда вы совершите целый круг, бумагу нужно сжечь. Считается, что ваши мысли материализуются в вашу жизнь.

1. Ритуал благополучия.

Для этого ритуала понадобится листок и свечка. На бумаге нужно написать то, что подарит вам благополучие: счастье в семье, материальное благосостояние, удача и так далее. Необходимо зажечь свечу и поджечь бумагу с надписью. Пока бумага горит, нужно раз за разом повторять написанное на листке вслух.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новолуниеобрядыноябрь 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как часто вы проводите ритуалы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новолуние 5 ноября 2021: пять эффективных обрядов на новолуние в Скорпионе: на любовь, здоровье, деньги, новую работу и удачу
2:00:43 11/5/2021
Новолуние 5 ноября 2021: пять эффективных обрядов на новолуние в Скорпионе: на любовь, здоровье, деньги, новую работу и удачу
Сообщение о минировании нескольких аэропортов на юге России проверяют оперативники
1:49:46 11/5/2021
Сообщение о минировании нескольких аэропортов на юге России проверяют оперативники
С коммуниста Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, снимут депутатскую неприкосновенность после обращения генпрокурора
1:23:13 11/5/2021
С коммуниста Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, снимут депутатскую неприкосновенность после обращения генпрокурора
Что вас поджидает в судьбе, если 6 ноября вы упадете в канаву или разобьете в доме тарелку?
1:00:27 11/5/2021
Что вас поджидает в судьбе, если 6 ноября вы упадете в канаву или разобьете в доме тарелку?
Избивших отца с маленьким ребенком в Новой Москве приезжих установили: Возбуждено уголовное дело
12:57:31 11/5/2021
Избивших отца с маленьким ребенком в Новой Москве приезжих установили: Возбуждено уголовное дело
Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили
12:31:15 11/5/2021
Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили
Пять самых опасных дней в ноябре 2021 года: точные даты, время, особенности и что категорически запрещено делать
12:00:07 11/5/2021
Пять самых опасных дней в ноябре 2021 года: точные даты, время, особенности и что категорически запрещено делать
После расстрела в Химках установлена личность погибшего, второй с тяжелым ранением попал в больницу
11:36:45 11/5/2021
После расстрела в Химках установлена личность погибшего, второй с тяжелым ранением попал в больницу
Врачи полтора года спасали упавшую с четвертого этажа 9-летнюю девочку: Была вся переломана
11:29:16 11/5/2021
Врачи полтора года спасали упавшую с четвертого этажа 9-летнюю девочку: Была вся переломана
БердскКогда в Бердске площадь Горького станет магистралью и соединит город с трассой Р-256, рассказал вице-мэр Владимир Захаров
11:09:03 11/5/2021
Когда в Бердске площадь Горького станет магистралью и соединит город с трассой Р-256, рассказал вице-мэр Владимир Захаров