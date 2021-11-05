Новый 2022 год: Каким знакам китайского гороскопа повезет в году Водяного Тигра. Будет ли большая кошка благосклонна к Быкам, Обезьянам и Свиньям

2022 год не за горами. Уже сейчас каждый желающий может изучить гороскоп и распланировать свои действия на будущий год. Если кому-то придется постараться, чтобы сохранить почву под ногами, то другим должна улыбнуться настоящая удача. Согласно восточному гороскопу, будет три счастливчика.
Следующий год пройдет под покровительством Водяного Тигра, что создаст те или иные трудности для некоторых знаков. Это время потребует от каждого жителя Земли мужественность, стойкость и стремление работать над собой. Тир помогает сильным и не принимает слабых. Но часть людей получат благословение покровителя благодаря своим знакам.
Кому повезет в 2022 году?
Согласно Китайскому календарю, повезет трем знакам. Во-первых, как ни странно, счастье встретит Тигров (1950, 1962, 1974, 1986). Не может же покровитель предать собрата. Именно поэтому у этого знака есть небольшие преимущества относительно других. Главное воспользоваться удачей и светлой полосой на все 100%, чтобы не сожалеть в будущем о потерянных возможностях.
Также повезет Драконам (1952, 1964, 1976, 1988). Этот знак нелегким из-за частых событий и перемен, но именно этого не хватало Дракону. Этот знак питается за счет движения и жизни. Именно постоянные перемены дарят Дракону необходимое пламя.
Обезьянам (1956, 1968, 1980, 1992) 2022 год станет временем труда и приключений. Их жизнь превратится в самый настоящий фильм, где именно они займут главную роль. Это будет интересно, но сюжет будет зависеть от стараний самих Обезьян. Если оставить все воле судьбы, конец этого фильма может оказаться драматичным.