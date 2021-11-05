В Бердске ученики медицинского класса губернатора школы №2 узнали все секреты лаборатории компании "Абис"

Во время осенних каникул Инновационно-производственная компания “Абис” открывала свои двери пытливым умам учащихся губернаторского медицинского 10 класса МБОУ СОШ 2 «Спектр» Бердска. Вместе со своим классным руководителем Мариной Бахаревой ребята посетили микробиологическую лабораторию и производственные цеха компании.
Второй остановкой стал производственный цех, который находится в отдельном здании, где учеников познакомили с технологий переработке растительного сырья, получение экстрактов и созданием на основе этих экстрактов уже готовых для употребления продуктов.