Когда снег окончательно ляжет в Восточной и Западной Сибири в ноябре 2021 год: прогноз синоптиков

Первая неделя ноября подходит к концу. Многие люди уже успели заметить резкое похолодание, но снега до сих пор нет. Не стоит сомневаться, что этот месяц станет модным приговором для природы: голые деревья, земля и асфальт окрасятся в белое совсем скоро. Но кто встретит снежную погоду первым? Конечно же, сибиряк.
На востоке Сибири снег уже сыпется. Но его пока совсем мало. Например, сегодня, 5 ноября, в Красноярске уже шел снег. Следующий снегопад прогнозируется на 6 ноября, а также на длинный период с 15 по 24 числа. Не стоит сомневаться, что еще до декабря Красноярск покроется снегом.
В Кемерово так же, как и в Красноярске, снег шел сегодня и планируется на выходных. 11 и 12 ноября же ожидается огромное количество снега. В целом в Кемерово ожидается очень снежный ноябрь. К концу месяца можно готовить саночки.
Новосибирск следом за Кемерово и Красноярском в ближайшие три дня будет наслаждаться первым снежком без дождя. Но белый покров не стоит ждать до середины месяца, когда начнется основная масса снегопадов: 15, 16, 17, 18, 19 и 20 ноября.
В Омске дела обстоят иначе. Ноябрь не будет излишне снежным. Но в субботу также пойдет снег, пусть и в малом количестве. Следующий снегопад ожидается в середине месяца, но его будет немного.
В Тюмени снега почти не будет. Ближайший снегопад будет лишь в период с 12 по 19 ноября. Возможно, на западной части Сибири постоянный снег придет лишь в декабре.