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Известная актриса рассказала об обмане на популярном телешоу "Секрет на миллион"

11:05:2211/5/2021
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Звезда сериалов «Солдаты» и Интерны» Светлана Пермякова поделилась, как не смогла получить положенный выигрыш в программе Первого канала.

Светлана Пермякова на шоу "Петя любит выпить". Фото: Скриншот

Бывшая кавээнщица, актриса популярных российских сериалов «Интерны» и «Солдаты» Светлана Пермякова раскрыла обман, на который попалась, принимая участие в известном шоу «Секрет на миллион».

Об инциденте она рассказала в программе на YouTube-канале «Петя любит выпить». Актриса пришла на съемку и очень просто рассказала о своем участии в популярных реалити-шоу, в числе которых "Звезды в Африке", и программе "Секрет на миллион".

Как рассказала Светлана, конверт с главным вопросом на миллион рублей, который вручается всем участникам в финале шоу, был пустым, и никаких секретов там не было. Кроме того, она была обманута с выигрышем. Так, из обещанных 300 тысяч рублей Светлане достались только 80. Актриса расстроилась, так как она планировала перевести выигранные деньги на помощь ребенку с ДЦП и сделать этого не удалось.

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