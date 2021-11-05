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После расстрела в Химках установлена личность погибшего, второй с тяжелым ранением попал в больницу

11:36:4511/5/2021
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Причиной трагедии могли быть вопросы, связанные с бизнесом убитого - раздел сферы влияния.

В полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Фото: Flickr

Из правоохранительных органов появилась информация о личности жертвы расстрела в подмосковных Химках. Погибший - Уллубий Атохов — директор фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- В результате конфликта со стрельбой по улице Шевченко погиб Уллубий Атохов 1987 года рождения. Он является директором фирмы, занимающейся техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, — рассказал собеседник, владеющий информацией.

Кроме него во время инцидента со стрельбой пострадал Загид Мурзаев. 38-летний раненый находился вместе с Атоховым. По предварительной информации происшествие произошло после разговора, на который вызвали погибшего. Речь, по-видимому, шла о переделе сфер влияния в транспортном бизнесе.

Фирма Атохова была зарегистрирована в 2016 году и занималась обслуживанием автомобилей госструктур. Среди клиентов фирмы были подразделения Роспотребнадзора и Минэнерго.

Как ранее сообщали в «Курьер.Среда», стрельба произошла 4 ноября около 22.00 в микрорайоне Клязьма-Старбеево городского округа Химки. Поиски нападавших продолжаются.

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бизнесавтомобилистрельбапередел сфер влияния
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