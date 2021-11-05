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Врачи полтора года спасали упавшую с четвертого этажа 9-летнюю девочку: Была вся переломана

11:29:1611/5/2021
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Ей диагностировали травму с ушибом головного мозга, переломами позвонков и таза, травмой грудной клетки.

врачи
Кирове врачи спасли 9-летнюю девочку, упавшую с высоты 4 этажа. Фото: Рixabay.com

В начале ноября врачи Кирова сообщили о состоянии здоровья девочки, которую они лечат почти полтора года. 9-летняя в начале июля 2020 года  упала с четвертого этажа.

Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшей как тяжелое. Ей диагностировали травму с ушибом головного мозга, переломами позвонков и таза, травмой грудной клетки. Ребенку срочно сделали операцию.

–После проведенных оперативных вмешательств и медикаментозного лечения девочка смогла передвигаться самостоятельно, в ее лечении прослеживалась положительная динамика, и она была направлена на долечивание в Детскую областную клиническую больницу, – рассказал нейрохирург Александр Попов.

Но на этом, по его словам, лечение не закончилось. Сейчас идет реабилитация. В ноябре 2021 года девочке предстоит еще одна госпитализация в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Но у пострадавшей произошло окончательное сращение перелома бедра и позвонков. Несмотря на серьезные последствия тяжелой сочетанной травмы, сейчас девочка практически полностью выздоровела, рассказали в минздраве Кировской области.

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