Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили

В Самарской области было обнаружено тело мужчины. Он был привязан за голову к лодке, которая продолжала работать. Теперь в правоохранительных органах установили личность погибшего на Волге.
Обнаружение тела произошло 2 ноября. Погибшего достали из воды спасатели и передали полицейским. Как сообщили КТВ-ЛУЧ в транспортной полиции, личность погибшего установлена - это 51-летний житель Самары.
Известно, что на момент обнаружения лодка находилась в десяти метрах от берега. В СК не стали возбуждать уголовное дело, видимо нет оснований предполагать о криминальном характере смерти погибшего. В полиции рассказали, что в настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях.