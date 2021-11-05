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Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили

12:31:1511/5/2021
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Погибшего достали из воды спасатели и передали полицейским. Идет доследственная проверка.

В Самаре в Волге было найдено тело мужчины, привязанного к лодке за шею. Фото: Транспортная полиция.

В Самарской области было обнаружено тело мужчины. Он был привязан за голову к лодке, которая продолжала работать. Теперь в правоохранительных органах установили личность погибшего на Волге.

Обнаружение тела произошло 2 ноября. Погибшего достали из воды спасатели и передали полицейским. Как сообщили КТВ-ЛУЧ в транспортной полиции, личность погибшего установлена - это 51-летний житель Самары.

Известно, что на момент обнаружения лодка находилась в десяти метрах от берега. В СК не стали возбуждать уголовное дело, видимо нет оснований предполагать о криминальном характере смерти погибшего. В полиции рассказали, что в настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

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найден мертвымсмерть мужчиныпривязанный к лодке
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