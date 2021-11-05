Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сообщение о минировании нескольких аэропортов на юге России проверяют оперативники

1:49:4611/5/2021
0

Пассажиры эвакуированы из здания аэровокзалов в Астрахани, Симферополя и Ростова-на-Дону.

Оперативные службы проверяют информацию о минировании Астраханского аэропорта. Фото: Рixabay.com

Вечером 5 ноября поступило сообщение о минировании нескольких аэропортов в южных городах России.

Речь идет об аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в Астрахани и в Симферополе, передает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Оперативные службы проверяют информацию и заложенном взрывном устройстве.

В Астрахани пассажиры эвакуированы из здания аэровокзала, подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

"В 16:15 местного времени поступила информация о минировании аэропорта. На данный момент оперативными службами ведется проверка", - цитирует ТАСС пресс-службу.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аэропортсообщение о минированиипроверкаоперативники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто-то пошутил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сообщение о минировании нескольких аэропортов на юге России проверяют оперативники
1:49:46 11/5/2021
Сообщение о минировании нескольких аэропортов на юге России проверяют оперативники
С коммуниста Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, снимут депутатскую неприкосновенность после обращения генпрокурора
1:23:13 11/5/2021
С коммуниста Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, снимут депутатскую неприкосновенность после обращения генпрокурора
Что вас поджидает в судьбе, если 6 ноября вы упадете в канаву или разобьете в доме тарелку?
1:00:27 11/5/2021
Что вас поджидает в судьбе, если 6 ноября вы упадете в канаву или разобьете в доме тарелку?
Избивших отца с маленьким ребенком в Новой Москве приезжих установили: Возбуждено уголовное дело
12:57:31 11/5/2021
Избивших отца с маленьким ребенком в Новой Москве приезжих установили: Возбуждено уголовное дело
Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили
12:31:15 11/5/2021
Привязанным за голову к лодке труп обнаружили в Волге. Личность погибшего установили
Пять самых опасных дней в ноябре 2021 года: точные даты, время, особенности и что категорически запрещено делать
12:00:07 11/5/2021
Пять самых опасных дней в ноябре 2021 года: точные даты, время, особенности и что категорически запрещено делать
После расстрела в Химках установлена личность погибшего, второй с тяжелым ранением попал в больницу
11:36:45 11/5/2021
После расстрела в Химках установлена личность погибшего, второй с тяжелым ранением попал в больницу
Врачи полтора года спасали упавшую с четвертого этажа 9-летнюю девочку: Была вся переломана
11:29:16 11/5/2021
Врачи полтора года спасали упавшую с четвертого этажа 9-летнюю девочку: Была вся переломана
БердскКогда в Бердске площадь Горького станет магистралью и соединит город с трассой Р-256, рассказал вице-мэр Владимир Захаров
11:09:03 11/5/2021
Когда в Бердске площадь Горького станет магистралью и соединит город с трассой Р-256, рассказал вице-мэр Владимир Захаров
В Новосибирске 24-летняя девушка торговала фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса
11:07:15 11/5/2021
В Новосибирске 24-летняя девушка торговала фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса