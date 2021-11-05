Сообщение о минировании нескольких аэропортов на юге России проверяют оперативники

Вечером 5 ноября поступило сообщение о минировании нескольких аэропортов в южных городах России.
Речь идет об аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в Астрахани и в Симферополе, передает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Оперативные службы проверяют информацию и заложенном взрывном устройстве.
В Астрахани пассажиры эвакуированы из здания аэровокзала, подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.
"В 16:15 местного времени поступила информация о минировании аэропорта. На данный момент оперативными службами ведется проверка", - цитирует ТАСС пресс-службу.