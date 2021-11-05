Когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги, ответил юрист

Если деньги с банковской карты были украдены без участия ее владельца, то банк обязан вернуть эти средства. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Специалист рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы деньги были возвращены и пояснил, что в тут важна скорость подачи заявления. В случаях, когда не поступало уведомление о списании денег со счета, нет срока давности.
- Во-первых, необходимо немедленно заблокировать карту. Сделать это можно в мобильном приложении банка или позвонив сотруднику банка. Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды: сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счёт, и подав заявление о происшествии, — пояснил Иван Соловьёв в беседе с "Прайм".
После блокировки карты следует обратиться в полицию с заявлением и в нем указать, при каких обстоятельствах произошла кража денег со счета. Решение о возврате денег банк принимает не дольше 30 дней.
В случае, если хозяин действительно непричастен к исчезновению денег, то они обязательно будут возвращены банком.