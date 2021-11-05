Новые выплаты россиянам в случае роста инфляции считает обязательными спикер Госдумы Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил дополнительных мер поддержки граждан в случае роста инфляции. Такое заявление он сделал в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".
«Если инфляция по итогам года будет выше, чем предполагалось, нам придется принимать решения, вносить коррективы, оказывать дополнительную помощь людям, потому что инфляция съедает доходы», — высказался спикер нижней палаты парламента.
Тогда, он считает, следует пересмотреть ряд статей бюджета и расходных полномочий и сделать все, чтобы у россиян не ухудшились условия жизни.
«Это неотъемлемая часть нашей работы. В принципе, все законы на стороне человека», — заявил Володин.
Изменения в макроэкономике влекут за собой дополнительные решения о соцподдержке граждан.
«Мы просто будем обязаны это сделать», — подытожил спикер ГД.