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«Я здесь власть!»: Полицейский ударил по лицу женщину своим удостоверением и выворачивал ей руки

2:57:5511/5/2021
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После инцидента пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, а полицейский в свою очередь пожаловалась на неадекватность хозяйки квартиры.

Полиция проверит сообщение об ударившем женщину участковом. Фото: "Курьер.Среда"

Москвичка пожаловалась на ударившего ее удостоверением по лицу участкового полиции. В главке МВД Москвы проводится проверка по факту необоснованного применения силы полицейским в отношении к женщине в ее собственной квартире, передает РИА Новости.

В четверг появились сведения, что полицейский пришел к женщине, пытаясь найти родственника ее мужа. Хозяйка квартиры заявила, что здесь его нет. Однако участковый уполномоченный вывернул ей руки и ударил по лицу удостоверением со словами: «Я здесь власть!». После этого пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, а полицейский в свою очередь пожаловалась на неадекватность женщины.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из многоквартирных домов на северо-востоке Москвы. 30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на ул. Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение», — сообщили в пресс-службе столичного управления МВД 5 ноября.

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ударилконфликтУчастковый.
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