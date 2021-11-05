«Я здесь власть!»: Полицейский ударил по лицу женщину своим удостоверением и выворачивал ей руки

Москвичка пожаловалась на ударившего ее удостоверением по лицу участкового полиции. В главке МВД Москвы проводится проверка по факту необоснованного применения силы полицейским в отношении к женщине в ее собственной квартире, передает РИА Новости.
В четверг появились сведения, что полицейский пришел к женщине, пытаясь найти родственника ее мужа. Хозяйка квартиры заявила, что здесь его нет. Однако участковый уполномоченный вывернул ей руки и ударил по лицу удостоверением со словами: «Я здесь власть!». После этого пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, а полицейский в свою очередь пожаловалась на неадекватность женщины.
«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из многоквартирных домов на северо-востоке Москвы. 30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на ул. Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение», — сообщили в пресс-службе столичного управления МВД 5 ноября.