Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза

Высокое кровяное давление может вызвать целый ряд неприятных хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, а также повысить риск сердечных приступов и инсультов. Вам жарко от высокого кровяного давления?
Врачи могут называть высокое систолическое и диастолическое давление гипертонией. Они классифицируют гипертонию как показания артериального давления 140/90 мм рт. Ст. Или выше. Но симптомы не всегда очевидны, даже когда состояние прогрессирует до тяжелого уровня, пишет express.co.uk.
Вам жарко от высокого кровяного давления?
В большинстве случаев высокое кровяное давление остается незамеченным, поскольку не вызывает симптомов, пока не вызовет другое заболевание.
Признаки могут не появиться даже тогда, когда оно становится опасно высоким, и лучший способ понять, есть ли у него повышенное давление, - это регулярно его измерять. Со временем за это высокое кровяное давление прозвали «тихим убийцей».
Люди могут испытывать некоторые общие симптомы, но они могут указывать на неотложную медицинскую помощь.
Возможные симптомы высокого кровяного давления включают:
Головные боли. Сбивчивое дыхание. Промывание лица. Потливость. Нервозность. Пятна крови в глазах. Проблемы со сном.
Эти симптомы могут вызывать у людей ощущение, что им становится жарко, но нет никаких указаний на то, что высокое кровяное давление повышает температуру тела.
Таким образом, врачи рекомендуют людям следить за своим кровяным давлением с помощью регулярных проверок.
Если заболевание не лечить, оно может вызвать неотложную медицинскую помощь, также известную как гипертонический криз.
Это может потребовать от людей оставаться под наблюдением в больнице, так как в противном случае они могут умереть.
Гипертонические кризы развиваются при резком повышении артериального давления.
Высокие значения монитора давления превышают таковые для хронического артериального давления, от более 180 мм рт. Ст. Систолическое до 120 мм рт. Ст. Диастолическое.
Такие высокие значения указывают на то, что давление начало повреждать внутренние органы человека.
Больным, вероятно, потребуется внутривенное или пероральное лекарственное лечение.
У людей может быть гипертонический криз, если они испытывают следующие симптомы:
Судороги.
Тошнота и рвота.
Сильная головная боль, спутанность сознания и помутнение зрения.
Сильная боль в груди.
Сбивчивое дыхание.
Сильное беспокойство.
Невосприимчивость.