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Что принести на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года, а что категорически запрещает церковь делать в особый день поминовения всех усопших?

4:30:5411/6/2021
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Дмитриевская родительская суббота обязывает всех сходить на кладбище и посетить могилки усопших.

Дмитриевская родительская суббота считается одной из самых важных дат в православии. Фото: Pixabay
Дмитриевская родительская суббота считается одной из самых важных дат в православии. Фото: Pixabay

В православной христианской церкви принято несколько раз в год поминать всех усопших родных и близких. Одна из специально отведенных дат наступит совсем скоро — 6 ноября будет Дмитриевская поминальная суббота. В этот день принято не только поминать ушедших, но и посещать их могилки на кладбище. Нельзя забывать и том, что в этот день, как и в любую святую дату, имеется ряд своих запретов.

Несмотря на то, что в этот день, как и в любой другой родительский день, принято накрывать богатый стол дома, на кладбище обычно не несут еду. Кисель, блинчики, конфетки, которые обычно приносят на могилу ушедшего, не принято приносить в Дмитриевскую поминальную субботу. Если вы собрались посетить кладбище, то возьмите с собой поминальные свечи и молитвенник. Поставьте свечу рядом и помолитесь за ушедшего. Лучше всего посетить каждого человека, который ушел в иной мир. Но если у вас нет возможности, сходить к каждому, то придите к самым близким.

Что касается запретов в эту дату, то, конечно же, в первую очередь, в Дмитриевскую поминальную субботу ни в коем случае нельзя смеяться, петь, развлекаться, играть и устраивать широкие гуляния. Помимо этого, запрещено плохо отзываться об усопших и вспоминать о них что-то плохое. Тем не менее, нельзя и плакать и грустить, так как все ушедшие в этот день требуют молитвы. Стоит отметить, что и поминать можно не всех ушедших в иной мир. Ни в коем случае нельзя молиться за самоубийц и души людей, которые не приняли православие или не были крещены при рождении.

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кладбищепоминкиДмитриевская родительская суббота
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