Магнитная буря 6 ноября 2021: Земля не может вернуться в спокойное состояние после сильной солнечной вспышки

Несколько дней наша планета волнуется из-за Солнца. 6 ноября будет продолжением длительной магнитной бури. По прогнозам — это будет не последний день волнения магнитосферы, успокоение должно прийти только после восьмого ноября. Так, 6 ноября геоудары будут достигать силы в три балла. 04.00 по Новосибирску – наступит буря, силой в три балла, длительностью шесть часов. Затем придет небольшое успокоение, а в 16.00 земля снова начнет “возмущаться”, вплоть до следующего дня.
Как возникают магнитные буриКогда Солнце начинает капризничать, оно становится очень агрессивным и испускает радиоактивные частицы в виде солнечных вспышек. При этом Земля нас защищает, не давая им проникнуть сквозь магнитосферу, которая создает защитное поле от радиации и, когда солнечный ветер врезается в магнитное поле, оно «возмущается», вызывая геомагнитные бури, спасая землян от серьезных последствий.
Влияние геобури на людейХотя солнечные частицы не достигают нас, при этом на самочувствие людей геомагнитные бури могут повлиять. Считается, что эх эффект затрагивает сердечно-сосудистую систему. Замечено, что в такие дни люди быстрее устают, наблюдается ненормальная работа сердца: аритмия, тахикардия. Метеопаты жалуются на головные боли и бессонницу, а также скачки давления и боли в суставах.
Помощь себе в бурюУлучшить состояние помогает 20-минутный контрастный душ. Также полезно в такие периоды придерживаться правильного питания: есть овощи, рыбу, бобовые, пить больше жидкости в виде чистой воды или зеленого чая, можно использовать травяные чаи. Не подвергайте себя повышенным физическим нагрузкам. Очень опасно в такие дни курить и употреблять алкогольные напитки. Постарайтесь не нервничать, избегая конфликтные ситуаций. Люди, страдающие низким или высоким кровяным давлением, всегда должны иметь при себе необходимые лекарства.
Частые симптомы у наших читателей- Испытываю сильную слабость, шатает.
- Мигрень появилась, а внутри все дрожит.
- Усталость и бессонница возникают.
- Давление в голове, будто жар внутренний.