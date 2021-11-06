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Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года: и очень важные дела – не забудь их сделать

3:30:3411/6/2021,София Мальцева
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В поминальный день обычно чтят память своих усопших родственников.

В этот день часто готовят разнообразные блюда: выпекают поминальные пироги. Фото: Pixabay.com

В субботу, 6 ноября, православные отмечают поминальный день, который называется Дмитриевская родительская суббота. Это время поминовения усопших, который выпадает в крайнюю субботу, перед днем памяти святого Димитрия Солунского .

История празднования Дмитриевской субботы относится к 1380 году. В этом году 8 сентября произошло кровопролитное сражение между русскими и татарами - "Куликовская битва". После одержанной победы, в которой пало большое количество русских воинов, князь Дмитрий Донской приказал отслужить во всех православных церквях и храмах заупокойные службы и литургии по погибшим воинам. И с этого периода последняя памятная суббота года стала называться "Дмитриевской".

В поминальный день обычно чтят память своих усопших родственников. И делают это в церкви - христиане подают записки за покинувших их родных священнослужителю, после чего молятся за упокой души, вечером совершается великая панихида. Утром в поминальную субботу проходит заупокойная литургия. Эта служба (в переводе с греческого "Бдение") во время которой люди молятся за упокой усопших и просят Бога простить их за грехи и проявить к ним милосердие.
На кладбище в этот день необходимо обязательно навести порядок, убрать весь зимний мусор, листву
На Руси на кладбище оставляли угощения: выпечку, сладости, вареные яйца, но это языческая традиция, поэтому не стоит так делать. При этом приметы говорят о том, что в этот день не грех поделиться своими проблемами с теми, кто ушел, попросить их о помощи.

В этот день часто готовят разнообразные блюда: выпекают поминальные пироги, кутью. После чего накрывают стол в пятницу вечером, а затем приглашают знакомых. При этом необходимо положить немного еды в отдельную миску и залить чистой водой. Считается, что в этот день души умерших навещают своих родственников

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традициипраздникиприметы Дмитриевская субботапоминальная родительская суббота
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