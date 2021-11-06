Какой сегодня церковный праздник 6 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 6 ноября 2021Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Преподобного Зосимы (Верховского)
Священномучеников Лаврентия (Князева), епископа Балахнинского, Алексия Порфирьева, пресвитера, мученика Алексия Нейдгардта
Святителя Афанасия I Константинопольского, патриарха
Народные праздники и приметыСкорбящая Божья Мать (Светец)
В этот день почитают икону «Всех Скорбящих Радость». Ей молятся, чтобы избавиться от болезней.
По народным традициям в этот день начинались девичьи посиделки. Девушки собирались по вечерам, занимались рукоделием, пели песни и танцевали.
В народе верили, что если в этот день подует северный ветер, то стоит ожидать долгой метели. Если же человека доведет до дома или подъезда белая собака, то его ждет счастливая жизнь и достаток.
ПриметыПродолжительный северный ветер предвещает снежную метель, притом снег будет крупным.
Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.
Закат в облаках – к снегопаду.
Если вороны устроили в небе хороводы – к снегопаду.
Ворона каркает – к метели.
Источник: my-calend.ru