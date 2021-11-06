Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 ноября 2021 в России и мире

• Всемирный день мужчин (Men`s World Day)
• Димитриевская родительская суббота
• Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
• Международный день памяти животных, погибших от рук человека
• День поиска центра города
• День винного туризма (Wine Tourism Day)
• Всемирный день без бумаги (World Paper Free Day)
• День Конституции Республики Татарстан
• День сумчатого муравьеда, День намбата (World Numbat Day)
• День ориентирования без компаса (Marooned Without a Compass Day)
• Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов
• День памяти святого мученика Арефы Негранского и с ним пострадавших
• День работника службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы РФ
• День памяти преподобного Зосимы Верховского
• День сосиски и квашеной капусты (Sausage and Kraut Day) - США
• День освобождения Киева - Украина
• День дегустации вина (National Wine Tasting Day) - США
• День домашнего пивоварения (Learn to Homebrew Day) - США
• День гигантского омлета (Giant Omelette Celebration) - США
• День саксофона (National Saxophone Day) - США
• День всех святых (All Saint`s Day) - Швеция, Финляндия
• День уничтожения тыквы (Pumpkin Destruction Day) - США
• Праздник солёной рыбы Ракфиск (Rakfisk Festival) - Норвегия
• День здоровья - Туркменистан
• День баскетбола (National Basketball Day) - США
• День начос (National Nachos Day) - США
• День детей (National Children`s Day) - ЮАР
• День борьбы с малярией (Malaria Day in the Americas) - Америка
• День игры на улице (National Play Outside Day) - США
• День бизона (National Bison Day) - США
• День руководителя команды (National Team Manager Day) - США
• День Конституции - Таджикистан
• Праздник братьев и сестёр «Бхаубидж» (Bhai Duj) - Индия
• День банковского работника (Dia del Empleado Bancario) - Аргентина
• День кекри - Финляндия
• День шведской культуры (Svenska dagen) - Финляндия
• День Конституции - Доминикана
• День памяти короля Густава II Адольфа (Gustavus Adolphus Day) - Швеция
• День Зелёного марша (Green March Day) - Марокко
• День блаженного Нуно (Feast of Blessed Nuno) - Португалия
• Именины у Афанасия, Алексея, Ираклия, Лаврентия, Николая, Петра, Ивана, Виктории
• День Арефы (Русский светец)
Важные события:• 6 ноября 1932 года выпущен первый советский электровоз ВЛ19-01
• 6 ноября 1975 года основан Саяногорск
• 6 ноября 1991 года указом Президента РСФСР прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru