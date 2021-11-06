Прекрасные поздравления с Днем Октябрьской революции 7 ноября в День согласия и примирения

День седьмого ноября,
Как бы не крутили,
Красный день календаря,
Здравствует поныне!
Праздник, как не назови,
Сути не меняет!
С этим праздникам сейчас,
Каждый поздравляет!
Толерантности ко всем,
Примиренья с каждым,
Мысли все плохие гнать,
Это очень важно!
Столь важен день — седьмое ноября,
Ведь это революции начало!
И с этим красным днем календаря
В стране огромной все меняться стало:
Пришли большевики, СССР
Так долго слыл великой сверхдержавой,
Хоть нет его давно уже теперь,
О нем мы вспоминаем всегда браво!
Что было, то назад уж не вернем,
Историю свою не перепишем!
Главное, что в мире мы живем,
Видим небо синее и дышим!
Праздник октября нам с детства
Очень близок был всегда.
Пусть согласие большое
Будет в жизни навсегда.
Примиритесь и простите
Всех своей душой большой.
И тогда наступит в сердце
Радость, счастье и покой.
Стихи: Поздравок
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