Михайлов день 2021: сильнейшая молитва Архангелу Михаилу, кто обязательно должен молиться 21 ноября. И почему именины у каждого Михаила

Праздник архангела Михаила учрежден давно, в начале девятого века. Праздник не входит в число двунадесятых, однако в России его очень уважают и чтят. Святой Михаил является покровителем всего человечества, говорится о нем В Святом Писании.
В день архангела Михаила отмечают именины все обладатели данного имени.
В народе этот день называют просто - Михайлов день. На иконе святой изображен с копьем, из которого выходит дьявол. К святому лику обращаются с молитвами о здоровье и исцеления от недугов. Святой изгоняет злых духов, которые являются источником болезней. Люди обращаются к святому образу и просят помощи в укреплении сил, исцеления и помощи в избавлении от скорби. Просят избавления от сглаза и порчи, дурных людей и негативного влияния.
Традиции дня.
В этот день люди на Руси ходили в гости или сами принимали их у себя дома, накрывали пышные столы. Люди позволяли себе разнообразную пищу в преддверье поста.
Что нельзя делать.
- в этот день нельзя мыть голову, считалось, что можно вымыть ум.
- не стоит пользоваться ножом и вилкой, чтобы не пораниться.
- нельзя шить и вязать.
- не стоит ссориться и сплетничать
- нельзя рассказывать свои сны, если они хорошие, а то не исполнятся.
Молитвы архангелу необходимо читать ежедневно, но 21 ноября молиться стоит в полночь, потому что именно в это время святой пребывает на берегу долины огненной. Для защиты от сглаза и бед необходимо читать молитву по утрам. Молясь необходимо упоминать имена усопших, данные им при крещении. Можно молиться за своих близких и себя.
Молитва.