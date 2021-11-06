Как можно быстро убрать жир на животе с помощью одного простого изменения?

Доктор Майкл Мосли - британский журналист, врач и автор различных книг о диетах. Он рассказал о том, как стройные люди могут избавиться от жира на животе, внеся одно легкое изменение в свой рацион.
Доктор Майкл Мосли часто делится советами по снижению веса с худеющими в Интернете и по телевидению. Он является создателем Fast 800 - диеты, которая помогает людям быстро похудеть. Когда дело доходит до похудания, худеющие могут нацеливаться на разные области тела, пишет express.co.uk.
Когда дело доходит до похудения, худеющие могут нацеливаться на разные области тела. По словам доктора Мосли, жир на животе - это «самый важный жир, на который нужно ориентироваться».
К счастью, эксперт по питанию сказал, что «это можно уменьшить».
Он объяснил: «Даже самые стройные люди могут страдать от жира на животе, и часто живот является одним из самых опасных мест для хранения жира. Как будто этого было недостаточно, жировые клетки глубоко в брюшной полости - также известные как висцеральный жир - не хотят отпускать свой запас энергии. Чтобы найти дополнительную энергию, необходимую для восполнения небольшого дефицита энергии или стандартного занятия в тренажерном зале, ваше тело в первую очередь обратится к другим резервам, например к ягодицам. К счастью, недавние прорывы в медицине и спорте показали, что этот градиент можно повернуть вспять: можно сбросить жир на животе и быстро».
Д-р Мосли далее отметил, что можно уменьшить жир на животе, сделав одно «ключевое» изменение в своем рационе.
Он сказал: «Чтобы серьезно повлиять на жир на животе, отказ от сахара является ключевым моментом. Удивительно, но количество «диетических »закусок и напитков с высоким содержанием сахара, которые продаются как диетические продукты, потому что в них мало жира».
Доктор Мосли рекомендовал есть продукты с пониженным содержанием сахара, а также продукты с меньшим содержанием углеводов.
Разрешены углеводы, но врач посоветовал есть цельнозерновые продукты вместо белых.
Доктор Мосли объяснил: «Это подтверждается многочисленными исследованиями. Когда люди сокращают потребление углеводов, их аппетит снижается, и они теряют вес. Более 20 рандомизированных контролируемых исследований показали, что диеты с низким содержанием углеводов могут привести к снижению веса в два или три раза больше, чем диеты с низким содержанием жиров. Итак, ограничьте потребление любой пищи или напитков, содержащих более пяти процентов сахара, не более двух раз в неделю. Это включает сладкие фрукты, такие как манго и ананас, а также сладкие коктейли и соки. Точно так же замените обработанные углеводы, такие как белый хлеб, чипсы и макароны, источниками энергии с медленным высвобождением, такими как коричневый рис или киноа».
Еще одна диета для худеющих - это средиземноморская диета. По словам доктора Мосли, это «одна из самых здоровых диет на планете». Эта диета состоит из жирной рыбы, большого количества овощей, фруктов, орехов, цельнозерновых продуктов, курицы, яиц, сыра, йогурта и оливкового масла первого холодного отжима.