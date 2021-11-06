В Бердске суд вынес приговор браконьеру, срубившему сосну в особо охраняемом природном парке «Бердская коса»

Мировой судья 4-го судебного участка Бердска провозгласила приговор жителю Новосибирской области, обвиняемому в совершении преступления по ч. 1 ст. 260 УК РФ - «Незаконная рубка лесных насаждений».
Как установил суд, обвиняемый не имел разрешение на вырубку деревьев, однако срубил сосну на особо охраняемой территории парка «Бердская коса». Согласно статусу лесного участка, здесь «запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности». Но подсудимый, «осознавая, что своими действиями причиняет экологический вред и желая этого, при помощи принадлежащего ему топора», срубил дерево диаметром ствола 14,5 см.
Судя по материалам суда, преступление совершено летом 2021 года. Ущерб оценен в 11 046 рублей. А поскольку при определении восстановительной стоимости зеленых насаждений при самовольной рубке применяется коэффициент 2, то экологический вред и материальный ущерб администрации Бердска составил 22 092 рубля. Согласно примечанию к ст. 260 УК РФ это является значительным размером вреда.
Подсудимый признал вину и заявил ходатайство о применении особого порядка рассмотрения уголовного дела. Его адвокат и гособвинитель не возражали. И согласились на прекращение уголовного преследования с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Суд принял к сведению, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 260 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести, что подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб в размере 22 092 рублей, то есть загладил причиненный вред. Кроме того, он имеет положительные характеристики, ранее не судим и не состоит на учете у нарколога или психиатра.
Мировой судья посчитала справедливым определить размер судебного штрафа в сумме 11 000 рублей со сроком уплаты в течении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. А государство заплатит 3600 рублей за услуги его адвоката. Таким образом, суд постановил освободить браконьера от уголовной ответственности. Дело могут возобновить, если осужденный не заплатит вовремя штраф. При этом максимальное наказание по инкриминируемой статье — до двух лет лишения свободы с огромными штрафами.
справка
УК РФ Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, -
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.