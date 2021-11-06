Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске суд вынес приговор браконьеру, срубившему сосну в особо охраняемом природном парке «Бердская коса»

6:17:3811/6/2021
0

Подсудимому пришлось вдвойне заплатить восстановительную стоимость погубленного дерева. Кроме того, он внесет судебный штраф и будет освобожден от уголовной ответственности.

Бердская коса является самой северной точкой Бердска, она открыта для туристов. Фото: "Курьер.Среда"

Мировой судья 4-го судебного участка Бердска провозгласила приговор жителю Новосибирской области, обвиняемому в совершении преступления по ч. 1 ст. 260 УК РФ - «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как установил суд, обвиняемый не имел разрешение на вырубку деревьев, однако срубил сосну на особо охраняемой территории парка «Бердская коса». Согласно статусу лесного участка, здесь «запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности». Но подсудимый, «осознавая, что своими действиями причиняет экологический вред и желая этого, при помощи принадлежащего ему топора», срубил дерево диаметром ствола 14,5 см.

Судя по материалам суда, преступление совершено летом 2021 года. Ущерб оценен в 11 046 рублей. А поскольку при определении восстановительной стоимости зеленых насаждений при самовольной рубке применяется коэффициент 2, то экологический вред и материальный ущерб администрации Бердска составил 22 092 рубля. Согласно примечанию к ст. 260 УК РФ это является значительным размером вреда.

Подсудимый признал вину и заявил ходатайство о применении особого порядка рассмотрения уголовного дела. Его адвокат и гособвинитель не возражали. И согласились на прекращение уголовного преследования с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд принял к сведению, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 260 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести, что подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб в размере 22 092 рублей, то есть загладил причиненный вред. Кроме того, он имеет положительные характеристики, ранее не судим и не состоит на учете у нарколога или психиатра.

Мировой судья посчитала справедливым определить размер судебного штрафа в сумме 11 000 рублей со сроком уплаты в течении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. А государство заплатит 3600 рублей за услуги его адвоката. Таким образом, суд постановил освободить браконьера от уголовной ответственности. Дело могут возобновить, если осужденный не заплатит вовремя штраф. При этом максимальное наказание по инкриминируемой статье — до двух лет лишения свободы с огромными штрафами.

справка

УК РФ Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сбежавшая из-под венца бывшая жена Прохора Шаляпина нашлась на Кавказе
6:03:40 11/6/2021
Сбежавшая из-под венца бывшая жена Прохора Шаляпина нашлась на Кавказе
7 ноября – церковный праздник праведной Тавифы Иоппийской: история, как апостол Петр воскресил из мертвых святую
6:00:30 11/6/2021
7 ноября – церковный праздник праведной Тавифы Иоппийской: история, как апостол Петр воскресил из мертвых святую
В горах Алтая потерялся турист из Новосибирской области
5:40:45 11/6/2021
В горах Алтая потерялся турист из Новосибирской области
Родные семи погибших при крушении Ан-12 под Иркутском прилетят для опознания и экспертизы ДНК
5:03:20 11/6/2021
Родные семи погибших при крушении Ан-12 под Иркутском прилетят для опознания и экспертизы ДНК
У трех знаков зодиака 6 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
5:01:15 11/6/2021
У трех знаков зодиака 6 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
Особая молитва на 6 ноября чудотворной иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
5:00:30 11/6/2021
Особая молитва на 6 ноября чудотворной иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Что принести на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года, а что категорически запрещает церковь делать в особый день поминовения всех усопших?
4:30:54 11/6/2021
Что принести на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября 2021 года, а что категорически запрещает церковь делать в особый день поминовения всех усопших?
Малахов напомнил в день 40-летия Собчак об их общем ребенке
4:28:29 11/6/2021
Малахов напомнил в день 40-летия Собчак об их общем ребенке
Дети Пугачевой и Галкина исполнили блатную песню и восхитили поклонников
4:06:09 11/6/2021
Дети Пугачевой и Галкина исполнили блатную песню и восхитили поклонников
Как правильно зажигать поминальные свечи, какую молитву читать и каким должен быть поминальный стол на Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года?
4:00:50 11/6/2021
Как правильно зажигать поминальные свечи, какую молитву читать и каким должен быть поминальный стол на Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года?