Зачем на женском нижнем белье пришиты бантики? История традиции

Это настолько распространено, что вы, вероятно, видели это миллион раз и не регистрировали.
Но заметили ли вы, что практически к каждой паре женского нижнего белья спереди прикреплен небольшой бантик из ленты? Вы поймете, что мы уже указали на это, пишет nypost.com.
Вы когда-нибудь задумывались, почему это было? Мы тоже… но, видимо, есть несколько причин.
Любопытный обозреватель брюк обратился к Reddit с вопросом: «Почему у стольких трусиков есть маленький бантик по центру спереди? Откуда появилась традиция? »
Один ответил: «Что до корней традиции? Это происходит из дней до эластичности, когда ваше нижнее белье удерживалось на месте с помощью ленточки, продетой через шнурок с ушком на верху.
«Маленький бантик - это то место, где вы завязываете эту ленту, и, конечно же, он спереди, потому что это самое простое место, чтобы сделать что-то подобное».
Так далеко от декоративности, этот маленький галстук служил жизненно важной функцией - удерживать нижнее белье там, где оно должно быть.
Но понимание нижнего белья на этом не закончилось. По словам другого пользователя форума, раньше женщины вставали до рассвета и одевались в темноте или при свечах.
Предполагается, что луки помогли им понять, в какую сторону должны ходить их трусики.
Но в наши дни это определенно в эстетических целях.
Один человек сказал: «Мне всегда было интересно, для чего там этот чертов лук.
«Я всегда находил их немного глупыми, но я научился игнорировать их. Интересно знать, почему они пришли сюда с самого начала (как практический способ завязать нижнее белье)».
Однако некоторым так не нравится лук, что они отрезают его.
Один сказал: «Я всегда их снимаю».