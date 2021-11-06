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06.11
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Зачем на женском нижнем белье пришиты бантики? История традиции

4:30:4211/6/2021
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Любопытный обозреватель обратился к Reddit с вопросом: «Почему у стольких трусиков есть маленький бантик по центру спереди? Откуда появилась традиция?»

Почему у стольких трусиков есть маленький бантик по центру спереди. Фото: Nypost.com

Это настолько распространено, что вы, вероятно, видели это миллион раз и не регистрировали.

Но заметили ли вы, что практически к каждой паре женского нижнего белья спереди прикреплен небольшой бантик из ленты? Вы поймете, что мы уже указали на это, пишет nypost.com.

Вы когда-нибудь задумывались, почему это было? Мы тоже… но, видимо, есть несколько причин.

Любопытный обозреватель брюк обратился к Reddit с вопросом: «Почему у стольких трусиков есть маленький бантик по центру спереди? Откуда появилась традиция? »

Один ответил: «Что до корней традиции? Это происходит из дней до эластичности, когда ваше нижнее белье удерживалось на месте с помощью ленточки, продетой через шнурок с ушком на верху.

«Маленький бантик - это то место, где вы завязываете эту ленту, и, конечно же, он спереди, потому что это самое простое место, чтобы сделать что-то подобное».

Так далеко от декоративности, этот маленький галстук служил жизненно важной функцией - удерживать нижнее белье там, где оно должно быть.

Но понимание нижнего белья на этом не закончилось. По словам другого пользователя форума, раньше женщины вставали до рассвета и одевались в темноте или при свечах.

Предполагается, что луки помогли им понять, в какую сторону должны ходить их трусики.

Но в наши дни это определенно в эстетических целях.

Один человек сказал: «Мне всегда было интересно, для чего там этот чертов лук.

«Я всегда находил их немного глупыми, но я научился игнорировать их. Интересно знать, почему они пришли сюда с самого начала (как практический способ завязать нижнее белье)».

Однако некоторым так не нравится лук, что они отрезают его.

Один сказал: «Я всегда их снимаю».

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лентапочемуженское нижнее бельебантикиReddit
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