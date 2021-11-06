Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чиновника из Минстроя подозревают в краже 1,5 млрд рублей на строительстве БАМа и Транссиба

9:04:2611/6/2021
0

Юрий Рейльян, который курировал строительство олимпийских объектов в Сочи, подозревается в мошеннических действиях. Он два ближайших месяца проведет в иркутском СИЗО.

Деньги, перечисляемые на строительство БАМа, до железной дороги так и не дошли. Фото: РЖД

В Иркутске арестовали уроженца Сочи Юрия Рейльяна, бывшего замглавы Минстроя. Ранее он курировал строительство олимпийских объектов.

Бывший чиновник владел одним из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстроем». В 2016–2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» контракты более чем на 100 млрд рублей. На эти деньги должны быть расширены крупнейшие железнодорожные ветки Сибири.

Ранее российский президент Владимир Путин дал указание расследовать причины срыва сроков строительства на БАМе и Транссибе. Именно в этих проектах и принимал участие Рейльян.

Его подозревают в хищении бюджетных денег, по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей исчезли , из которых 900 миллионов рублей были выплачены авансом на строительство БАМа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
арест бывшего чиновникапоручение президентстроительство железных дорогЮрий Рейльян
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А кто не ворует?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые рекорд по заболевшим в России за сутки: На 6 ноября выявили 41 335 заразившихся
9:23:13 11/6/2021
Новые рекорд по заболевшим в России за сутки: На 6 ноября выявили 41 335 заразившихся
Чиновника из Минстроя подозревают в краже 1,5 млрд рублей на строительстве БАМа и Трансиба
9:04:26 11/6/2021
Чиновника из Минстроя подозревают в краже 1,5 млрд рублей на строительстве БАМа и Трансиба
Осенние каникулы-2021: когда последний день каникул и когда первый день учебы в школах
9:00:08 11/6/2021
Осенние каникулы-2021: когда последний день каникул и когда первый день учебы в школах
БердскВ Бердске неизвестный сбил стоящий у БЭМЗа Haval Jolion. За 2 дня после первого снега произошло 4 ДТП на бердских дорогах
8:51:25 11/6/2021
В Бердске неизвестный сбил стоящий у БЭМЗа Haval Jolion. За 2 дня после первого снега произошло 4 ДТП на бердских дорогах
Пассажир поезда Москва-Адлер закрылся в купе и открыл стрельбу, ранив полицейского
8:22:33 11/6/2021
Пассажир поезда Москва-Адлер закрылся в купе и открыл стрельбу, ранив полицейского
Взорвавшийся в ДТП бензовоз убил не менее 100 человек в Сьерра-Леоне: Погибшие бросились воровать топливо
8:07:23 11/6/2021
Взорвавшийся в ДТП бензовоз убил не менее 100 человек в Сьерра-Леоне: Погибшие бросились воровать топливо
«Тавифа, встань!»: главная молитва святой Тавифе Иоппийской, чьи мощи находятся в Яффе
8:00:17 11/6/2021
«Тавифа, встань!»: главная молитва святой Тавифе Иоппийской, чьи мощи находятся в Яффе
Среди 15 умерших от коронавируса в Новосибирской области 35- и 45-летний пациенты: Это жертвы за сутки на 6 ноября
7:50:39 11/6/2021
Среди 15 умерших от коронавируса в Новосибирской области 35- и 45-летний пациенты: Это жертвы за сутки на 6 ноября
БердскВ Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября
7:20:24 11/6/2021
В Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября
Бессимптомный коронавирус: как определить, что это ковид, побочные последствия, какими должны быть антитела и сколько держатся
7:01:55 11/6/2021
Бессимптомный коронавирус: как определить, что это ковид, побочные последствия, какими должны быть антитела и сколько держатся