Чиновника из Минстроя подозревают в краже 1,5 млрд рублей на строительстве БАМа и Транссиба

В Иркутске арестовали уроженца Сочи Юрия Рейльяна, бывшего замглавы Минстроя. Ранее он курировал строительство олимпийских объектов.
Бывший чиновник владел одним из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстроем». В 2016–2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» контракты более чем на 100 млрд рублей. На эти деньги должны быть расширены крупнейшие железнодорожные ветки Сибири.
Ранее российский президент Владимир Путин дал указание расследовать причины срыва сроков строительства на БАМе и Транссибе. Именно в этих проектах и принимал участие Рейльян.
Его подозревают в хищении бюджетных денег, по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей исчезли , из которых 900 миллионов рублей были выплачены авансом на строительство БАМа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.