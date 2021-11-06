Из-за взрыва газа в промзоне загорелся склад с покрышками: Черным дымом заволокло Екатеринбург

В промышленной зоне Екатеринбурге 6 ноября произошел взрыв, сообщили в соцсетях очевидцы происшествия. На кадрах видео черный дым окутал город.
Из-за взрыва произошел пожар. Как рассказали в управлении МЧС по Свердловской области, загорелся склад с покрышками. Пламя бушевало на площади около 250 кв. метров.
На место происшествия выехало несколько пожарных подразделений - 6 единиц техники.
Установлено, что в ангаре на территории промплощадки произошел взрыв газового баллона. В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек.
-Пострадавших в результате пожара нет, - рассказали в региональном управлении МЧС.