Во время давки на музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек и у 11 пострадавших останавливалось сердце

В США проведение музыкального фестиваля Astroworld Festival в городе Хьюстон, штат Техас, обернулось трагедией. Пожарные подтвердили гибель восьми человек, сообщается о большом количестве пострадавших.
- Подвержена гибель по меньшей мере 8 человек, десятки пострадали... около 50 тысяч человек приехали на фестиваль... 17 человек госпитализированы... у 11 из них была остановка сердца, - рассказали во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook, руководители пожарной службы и полиции штата.
Сообщается о начавшейся давки во время концерта, унесшей жизни людей. Толпа начала напирать в сторону сцены и давить всех, кто там находился. Происшествие было зафиксировано в пятницу вечером около 21 часа по местному времени. Как только появились сообщения о людях, теряющих сознание, концерт был остановлен. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте. Среди госпитализированных были дети в возрасте 10 лет.
В настоящее время полиция расследует причины происшествия, организаторы мероприятия дают показания. Расследование пока носит предварительный характер.
Astroworld Festival - музыкальный фестиваль, который каждый год проводится в Хьюстоне, штате Техас, Мероприятие было организовано американским рэпером Трэвисом Скоттом. В первый раз фестиваль проводился в 2018 году. В 2021 году он был запланирован на два дня - 5 и 6 ноября - но из-за трагедии с погибшими отменен.