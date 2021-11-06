Календарь вакцинации по знакам зодиака с 15 ноября по 31 декабря 2021 года: когда выбрать самую удачную дату

Осенняя прохлада стремительно сменяется зимними холодами и во многих регионах уже прошли первые снега и появились первые морозы. Такая погодная ситуация сильно влияет на иммунитет и состояние здоровья людей. Кроме того, в мире все еще актуальна тема коронавирусной инфекции, пугающей людей своими печальными статистиками заболеваемости и смертности. Чтобы уберечь себя от пагубного влияния болезней и быть уверенными в своем здоровье, необходимо своевременно проходить вакцинацию. Если обратиться к зодиакальному календарю, то можно найти в нем информацию о том, когда лучше всего определенным знакам зодиака проводить различные медицинские процедуры, в том числе вакцинацию, чтобы минимизировать риски осложнений и усилить положительный эффект препарата на организм.
Когда лучшее всего вакцинироваться знакам зодиака с 15 ноября по 31 декабря 2021 года.
Овен.
Ноябрь: 16, 19.
Декабрь: 2, 4, 11, 12, 13, 17, 25, 27.
Телец.
Ноябрь: 17, 20, 21, 29.
Декабрь: 9, 10, 13, 16, 20, 24.
Близнец.
Ноябрь: 17, 20, 25, 28. Декабрь: 12, 15, 16, 18, 23, 26.
Рак.
Ноябрь: 15, 22.
Декабрь: 2, 4, 9, 15, 21, 27.
Лев.
Ноябрь: 16, 20.
Декабрь: 1, 6, 8, 9, 20, 22, 23, 27.
Дева.
Ноябрь: 18, 19, 20.
Декабрь: 9, 10, 13, 16, 18, 20, 25.
Весы.
Ноябрь: 17, 26. Декабрь: 5, 8, 10, 13, 16, 20.
Скорпион.
Ноябрь: 15, 20.
Декабрь: 6, 12, 13, 14, 18, 20, 22.
Стрелец.
Ноябрь: 16, 20, 22.
Декабрь: 10, 11, 18, 19, 20, 21.
Козерог.
Ноябрь: 15, 20, 22.
Декабрь: 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26.
Водолей.
Ноябрь: 15, 16, 20, 22. Декабрь: 1, 2, 5, 9, 11, 25, 26.
Рыбы.
Ноябрь: 17, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30.
Декабрь: 1, 2, 17, 20, 26, 27, 28, 29.