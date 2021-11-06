Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь вакцинации по знакам зодиака с 15 ноября по 31 декабря 2021 года: когда выбрать самую удачную дату

4:45:4411/6/2021
0

Вакцинацию необходимо осуществлять, в первую очередь, для сохранения здоровья. Выбрать удачную дату для медицинской процедуры поможет зодиакальный календарь.

Вакцинация является обязательной процедурой для сохранения и защиты здоровья. Фото: Pixabay.com
Вакцинация является обязательной процедурой для сохранения и защиты здоровья. Фото: Pixabay.com

Осенняя прохлада стремительно сменяется зимними холодами и во многих регионах уже прошли первые снега и появились первые морозы. Такая погодная ситуация сильно влияет на иммунитет и состояние здоровья людей. Кроме того, в мире все еще актуальна тема коронавирусной инфекции, пугающей людей своими печальными статистиками заболеваемости и смертности. Чтобы уберечь себя от пагубного влияния болезней и быть уверенными в своем здоровье, необходимо своевременно проходить вакцинацию. Если обратиться к зодиакальному календарю, то можно найти в нем информацию о том, когда лучше всего определенным знакам зодиака проводить различные медицинские процедуры, в том числе вакцинацию, чтобы минимизировать риски осложнений и усилить положительный эффект препарата на организм.

Когда лучшее всего вакцинироваться знакам зодиака с 15 ноября по 31 декабря 2021 года.

Овен.

Ноябрь: 16, 19.
Декабрь: 2, 4, 11, 12, 13, 17, 25, 27.

Телец.

Ноябрь: 17, 20, 21, 29.
Декабрь: 9, 10, 13, 16, 20, 24.

Близнец.

Ноябрь: 17, 20, 25, 28. Декабрь: 12, 15, 16, 18, 23, 26.

Рак.

Ноябрь: 15, 22.
Декабрь: 2, 4, 9, 15, 21, 27.

Лев.

Ноябрь: 16, 20.
Декабрь: 1, 6, 8, 9, 20, 22, 23, 27.

Дева.

Ноябрь: 18, 19, 20.
Декабрь: 9, 10, 13, 16, 18, 20, 25.

Весы.

Ноябрь: 17, 26. Декабрь: 5, 8, 10, 13, 16, 20.

Скорпион.

Ноябрь: 15, 20.
Декабрь: 6, 12, 13, 14, 18, 20, 22.

Стрелец.

Ноябрь: 16, 20, 22.
Декабрь: 10, 11, 18, 19, 20, 21.

Козерог.

Ноябрь: 15, 20, 22.
Декабрь: 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26.

Водолей.

Ноябрь: 15, 16, 20, 22. Декабрь: 1, 2, 5, 9, 11, 25, 26.

Рыбы.

Ноябрь: 17, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30.
Декабрь: 1, 2, 17, 20, 26, 27, 28, 29.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
календарьзнаки зодиака. вакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы выбираете дату вакцинации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Календарь вакцинации по знакам зодиака с 15 ноября по 31 декабря 2021 года: когда выбрать самую удачную дату
4:45:44 11/6/2021
Календарь вакцинации по знакам зодиака с 15 ноября по 31 декабря 2021 года: когда выбрать самую удачную дату
Зачем на женском нижнем белье пришиты бантики? История традиции
4:30:42 11/6/2021
Зачем на женском нижнем белье пришиты бантики? История традиции
Почему по народным приметам обязательно 7 ноября на Дедовские плачи нужно посетить кладбище и что нельзя делать, чтобы удача не отвернулась от вас
4:00:27 11/6/2021
Почему по народным приметам обязательно 7 ноября на Дедовские плачи нужно посетить кладбище и что нельзя делать, чтобы удача не отвернулась от вас
Шоколад и черника улучшают работу мозга и память. Какие еще три продукта также работают?
3:30:54 11/6/2021
Шоколад и черника улучшают работу мозга и память. Какие еще три продукта также работают?
Сильная и затяжная магнитная буря ожидается с 14 по 18 ноября 2021. Что предпринять, чтобы снизить риски для здоровья?
3:00:47 11/6/2021
Сильная и затяжная магнитная буря ожидается с 14 по 18 ноября 2021. Что предпринять, чтобы снизить риски для здоровья?
Новый пикап Toyota Tundra 2022 года: производители озвучили цену
2:30:04 11/6/2021
Новый пикап Toyota Tundra 2022 года: производители озвучили цену
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
2:00:21 11/6/2021
Дата затмения в ноябре и декабре 2021 года: что следует сделать в особые дни силы?
Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости
1:30:00 11/6/2021
Как не допустить образование инея на лобовых стеклах? Две простых хитрости
Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
1:00:04 11/6/2021
Прогноз астролога Светланы Драган на 2022 год: когда пандемия начнет сдаваться и что важного ждет Россию и мир в новому году – году «трех двоек»
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза
12:30:52 11/6/2021
Может ли высокое давление вызывать чувство жара? Симптомы гипертонического криза