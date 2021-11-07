Почему после заболевания коронавирусом часто возникает «мозговой туман»? Учёные высказали интересную версию

Исследователи из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов обнаружили, что Covid может напрямую инфицировать нейроны мозга через нос.
Поскольку иммунная система не всегда атакует нейроны, инфицированные нейроны свободно перемещаются по телу, что может быть причиной «мозгового тумана».
Группа исследователей из Исследовательского института Ротмана - Бэйкрест обнаружила, что люди с коронавирусом демонстрировали неэффективную мозговую активность при волновом сканировании.
Исследователи не могут быть уверены в точном влиянии Covid на мозг и причинах когнитивных проблем, но считают, что эти исследования - шаги к выяснению этого факта.
Клетки вируса Covid, проникающие в мозг человека через свои номера, могут быть причиной некоторых когнитивных симптомов, связанных с «длительным Covid», пишет dailymail.co.uk.
Исследователи из Исследовательского института Ротмана - Бэйкрест в Торонто, Онтарио, Канада, и Калифорнийского национального исследовательского центра приматов в Дэвисе, Калифорния, представили результаты, указывающие на это, в Обществе нейробиологии в среду, сообщает NBC News.
Обе группы исследователей считают, что вирус может напрямую влиять на мозг, вызывая различные когнитивные проблемы, такие как мозговой туман и проблемы с памятью.
Полученные данные дают экспертам больше информации о «длительном Covid» - загадочном заболевании, которое появилось у тысяч выживших после Covid через несколько месяцев после избавления от инфекции.
Мозг человека имеет естественный гематоэнцефалический барьер, который защищает его от вирусов и других посторонних предметов.
Исследования, представленные в среду, показали, что Covid может обойти этот барьер, войдя через нос, сообщает NBC News.
Исследователи из Дэвиса обнаружили в своем исследовании, что макаки-резусы, заразившиеся Covid, демонстрировали доказательства того, что их нейроны мозга инфицированы этим вирусом.
У пожилых обезьян или диабетиков - обоих факторов риска осложнений, связанных с Covid, - чаще обнаруживалась инфекция нейронов головного мозга.
Иммунная система не решается атаковать нейрон, потому что они, возможно, являются наиболее важными клетками в организме, поэтому инфицированные нейроны могут перемещаться по телу с небольшим сопротивлением.
Это может быть причиной некоторых когнитивных проблем, связанных с длительным Covid, потому что вирус остается в нервной системе.
Исследовательская группа из Торонто обнаружила, что у пациентов с Covid наблюдались разные мозговые волны в течение семи месяцев после заражения.
В среднем их мозг работал не так эффективно, как у людей, у которых не было Covid.
Доктор Эллисон Секулер, ведущий исследователь и вице-президент по исследованиям Baycrest, сказала, что результаты ясно показывают, что Covid влияет на мозг определенным образом, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно определить, как именно.
Доктор Грег Ваничкачорн, врач, лечащий пациентов с длительным Covid в клинике Mayo в Рочестере, штат Миннесота, сказал, что Covid - это гораздо больше, чем респираторный вирус.
«С самого начала, когда я лечил пациентов с этим заболеванием, я всегда чувствовал, что это больше, чем просто респираторное заболевание», - сказал Ваничкачорн NBC News.
«Я не удивлен этими открытиями».
Эта неэффективная мозговая деятельность может быть причиной «мозгового тумана», когда кто-то не может вспомнить и запомнить вещи после перенесенного Covid.
Доктор Сэм Плэже, профессор неврологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сказал DailyMail.com в прошлом месяце, что части мозга также могут воспаляться в результате иммунного ответа на вирус.
В случаях, которые он изучал, пациенты, выздоровевшие от Covid, потенциально страдали от тяжелых психических расстройств в течение нескольких месяцев после схватки с вирусом.
Также было обнаружено, что этот вид воспаления возникает после инфекции SARS, вируса, очень похожего на Covid, который разразился в Азии в начале 2000-х годов.
«Как неврологи, мы привыкли думать, что эти явления возникают после инфекционных явлений», - сказал он.
«На основании литературы по атипичной пневмонии мы знаем, что заболеваемость была разумной».
Другие состояния, которые могут быть вызваны этим типом воспаления, включают аносмию - явление, при котором человек внезапно теряет вкус и запах.
Лонг Ковид продемонстрировал способность воздействовать на кого-либо когнитивно различными способами, от снижения концентрации внимания, проблем с памятью до потери некоторых управляющих функций.
В то время как люди, госпитализированные из-за вируса, с большей вероятностью будут страдать от долгосрочных когнитивных проблем из-за вируса, эксперты обнаружили случаи длительного Covid и у людей с относительно небольшими случаями.