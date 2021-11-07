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Бустеры от коронавируса - это то же самое, что и оригинальные вакцины?

7:30:0211/6/2021
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Вакцины работают, обучая ваше тело распознавать и бороться со спайковым белком, который покрывает коронавирус и помогает ему проникать в клетки организма.

Повышенная защита, которую вы можете получить от бустера, настроенного для лучшего соответствия дельте или другим вариантам, будет незначительной. Фото: Pixabay.com

Бустеры COVID-19 - это то же самое, что и оригинальные вакцины? Да, бустеры COVID-19 используют тот же рецепт, что и оригинальные снимки, несмотря на появление более заразного дельта- варианта. Вакцины не были изменены для лучшего соответствия дельте, потому что они все еще работают хорошо, пишет medicalxpress.com.

Вакцины работают, обучая ваше тело распознавать и бороться со спайк-белком, который покрывает коронавирус и помогает ему проникать в клетки организма. К счастью, мутации Дельты не были достаточно разными, чтобы избежать обнаружения.

Повышенная защита, которую вы можете получить от бустера, настроенного для лучшего соответствия дельте или другим вариантам, будет незначительной, говорит доктор Пол Гёпферт, директор клиники исследования вакцин в Алабамском университете в Бирмингеме.

Производство доз с новой формулой также задержало бы выпуск бустеров.

Moderna и Pfizer изучают бустеры, настроенные для дельты, и другие варианты, чтобы быть готовыми, если они когда-либо понадобятся. Органы здравоохранения должны будут решить, стоит ли и когда будет стоить замена формулы вакцины.

«Чего мы не знаем, - заметил Гепферт, - так это то, что если у вас есть дельта-вакцина по сравнению с обычной вакциной, действительно ли она эффективнее предотвращает передачу или бессимптомную инфекцию?»

В США разрешены бустерные дозы вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson для определенных людей, а в некоторых других странах также используются бустеры этих прививок или других вакцин против COVID-19.

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