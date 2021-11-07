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06.11
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Почему от коронавируса умирает все больше людей, если идет вакцинация?

7:00:5911/6/2021
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Этой осенью необходима новая централизованная кампания вакцинации, которая не только нацелена на непривитых, но и способствует общей ревакцинации.

В настоящее время от Covid-19 умирает значительно больше людей, чем осенью 2020 года. Фото: Pixabay.com

Около двух третей немцев полностью вакцинированы от короны. Тем не менее, в настоящее время от Covid-19 умирает значительно больше людей, чем осенью 2020 года. FOCUS Online объясняет, что за этим стоит.

Число немцев, вакцинированных от короны, увеличивается. Однако то же самое относится и к тем, кто умер от Короны. За последние десять недель количество смертей увеличилось почти в десять раз. И по сравнению с прошлым годом больше людей умирает каждую неделю в результате инфекции Covid - несмотря на то, что уровень вакцинации превышает 60 процентов. FOCUS Online объясняет, что за этим стоит.

Значительно больше смертей от короны, чем в 2020 году, пишет focus.de.

По данным Федерального министерства здравоохранения, уровень вакцинации в Германии в настоящее время составляет 66,8 процента. Это означает, что 55,6 миллиона человек уже полностью иммунизированы от коронавируса . Год назад ни одна вакцина не была одобрена в Германии, ни у кого, кроме выздоровевших в то время, не было иммунитета к вирусу.

Тем не менее, за последние несколько недель умерло значительно больше людей, чем год назад. Институт Роберта Коха (RKI) недавно сообщил о 358 случаях смерти в результате Covid за 40 календарную неделю (с 4 по 10 октября 2021 года) . В течение календарных недель с 40 по 42, RKI также ожидает, что, как указано в текущем еженедельном отчете , «информация о смерти все еще будет передаваться» . Уровень смертности стабилизировался на уровне около 370 в неделю в течение нескольких недель.

Для сравнения: за 40 календарную неделю прошлого года (с 28 сентября по 4 октября 2020 года) институт зарегистрировал всего 82 случая смерти от короны . И ежемесячное сравнение также ясно: в сентябре 2021 года в этой стране от коронной инфекции умерло 1510 человек - в 2020 году в сентябре было всего 205 человек .
RKI назвал две причины более высокой смертности

Как это возможно, что в настоящее время так много людей умирает от короны, хотя две трети немцев уже вакцинированы от вируса? Отвечая на вопрос FOCUS Online, RKI объясняет увеличение числа главным образом двумя факторами:

Во-первых, количество заражений в настоящее время значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Важное влияние на это оказывают правила короны, которые сегодня стали более мягкими. Например, прошлой осенью закрылись дискотеки и бары, а также были введены ограничения на личные встречи. Мероприятия в закрытых помещениях также были в основном запрещены. Все это снова возможно сегодня (при определенных условиях) и может способствовать увеличению числа случаев заболевания и, следовательно, числа смертей.

Во-вторых, по-прежнему существует немалая часть населения, которое не вакцинировано или не полностью вакцинировано , поясняет RKI. И «это также относится к пожилым людям, у которых самый высокий риск смерти». Среди людей старше 60 лет более трех миллионов человек еще не вакцинированы.

С другой стороны, прорывы в области вакцинации в настоящее время не играют существенной роли в смертности, хотя Stiko рекомендует обновить вакцинационную защиту для людей в возрасте 70 лет и старше.

Начальник врачей призывает всех к семейному врачу сделать ревакцинацию.

Чтобы прорывы в вакцинации не были фактором, приводящим к высокому уровню смертности, председатель Всемирной медицинской ассоциации Фрэнк Ульрих Монтгомери призывает к как можно более широкому использованию ревакцинаций против короны.

Он советует значительно большему количеству людей, чем Стико, о бустерной дозе. «Каждый, кто был полностью вакцинирован шесть месяцев назад, должен вскоре пройти повторную вакцинацию», - сказал он газетам медиа-группы Funke во вторник. Этой осенью необходима новая централизованная кампания вакцинации, которая не только нацелена на непривитых, но и способствует общей ревакцинации.

«Поскольку иммунная защита снижается через шесть месяцев, мы, как общество, должны быть заинтересованы в том, чтобы защита оставалась стабильной», - добавил Монтгомери. Он призвал, чтобы ревакцинация проводилась местными врачами. У них есть для этого опыт и возможности.

Stiko рекомендует ревакцинацию для групп риска.

Рекомендация Stiko по ревакцинации пока доступна только для четырех возрастных групп:

Пациенты из группы риска с сильно ослабленной иммунной системой,
Жители и специалисты в учреждениях по уходу,
Сотрудники медицинских учреждений, напрямую контактирующие с пациентами, а также
Люди, получившие вакцину Johnson & Johnson.

Одиночная вакцина считается значительно менее эффективной против варианта Дельта, чем мРНК-вакцины от Biontech / Pfizer и Moderna. Стико недавно охарактеризовал защиту после однократной прививки вакциной Johnson & Johnson как «недостаточную».

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