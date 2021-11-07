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Алкоголь для защиты сердца: врачи назвали недельную дозу

4:30:0711/7/2021
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Мсследование показало, что риск сердечно-сосудистых событий у лиц, потребляющих алкоголь в указанных дозировках, снижался.

Исследования показали, что умеренное потребление алкоголя может быть связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Pixabay.com

Важное исследование, проведенное учеными из Университета Монаша, показало, что умеренное употребление алкоголя связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и снижением смертности от всех причин - по сравнению с нулевым потреблением алкоголя. Исследование, проведенное с участием более 18000 человек в США и Австралии в возрасте старше 70 лет, является первым, в котором рассматриваются последствия употребления алкоголя для здоровья сердца.

Избыток алкоголя потребление является ведущим фактором глобального бремени болезней и основным фактором риска смертности. Тем не менее, предыдущие исследования показали, что умеренное потребление алкоголя может быть связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), пишет medicalxpress.com.

Это исследование Университета Монаша, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, является первым исследованием риска сердечно-сосудистых событий и смертности от всех причин, связанных с употреблением алкоголя, у изначально здоровых пожилых людей.

Население во всем мире стареет. Клиническое исследование ASPirin для уменьшения числа случаев у пожилых людей (ASPREE), возглавляемое Университетом Монаша, представляло собой крупномасштабное долгосрочное многоцентровое двухнациональное исследование аспирина и здоровья пожилых людей с целью обнаружения способов сохранения здоровье, качество жизни и независимость с возрастом.

В этом исследовании, проведенном доктором Йоханнесом Нойманом из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаша, были проанализированы данные почти 18 000 участников ASPREE - австралийцев и американцев, в основном в возрасте 70 лет и старше.

У участников исследования ранее не было сердечно-сосудистых заболеваний, диагностированной деменции или инвалидности, ограничивающей независимость. События ССЗ включали смерть от ишемической болезни сердца, нефатальный инфаркт миокарда, фатальный и нефатальный инсульт, некоронарную сердечную или сосудистую смерть и госпитализацию по поводу сердечной недостаточности. Информация о потреблении алкоголя (количество употребляемых алкогольных напитков в неделю и среднее стандартное количество алкогольных напитков в день) оценивалась с помощью анкетного опроса на исходном уровне. В исследование были исключены бывшие потребители алкоголя, которые, возможно, прекратили употребление алкоголя по разным причинам, связанным со здоровьем, что, возможно, привело к предвзятости из-за обратной причинно-следственной связи.

Основываясь на этой информации, потребление алкоголя было рассчитано в граммах в неделю - для участников из США стандартный напиток был эквивалентен 14 г, а для участников из Австралии - 10 г.

В исследовании потребление алкоголя было отнесено к категории 0 (никогда не пьет), а употребление алкоголя - от 1 до 50; 51–100; 101–150 и> 150 г в неделю. Для австралийцев - до 5; 5-10; 10-14 и более 15 стандартных напитков в неделю. Для американцев - до 3,5; 3,5-7; 7-10 и более 10 стандартных напитков в неделю. Из почти 18000 участников со средним возрастом 74 года:

57% были женщины.
43,3% были нынешними или бывшими курильщиками и средний ИМТ был 28,1 кг/м 2.

Участники сообщили, что

18,6% не употребляли алкоголь каждую неделю.
37,3% указали 1–50 г в неделю.
19,7% сообщили о 51–100 г в неделю.
15,6% сообщили о 101–150 г в неделю.
8,9% сообщили, что> 150 г в неделю.

За участниками наблюдали в среднем 4,7 года, и исследование показало, что риск сердечно-сосудистых событий у лиц, потребляющих алкоголь, снижался на 51–100, 101–150 и> 150 г в неделю по сравнению с тем, кто никогда не употреблял алкоголь, независимо от того, пола.

Потребление 51–100 г в неделю также было связано со снижением риска общей смертности.

Ведущий автор, д-р Нойманн, говорит, что результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку все участники исследования изначально были здоровы без предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний или других тяжелых заболеваний и, возможно, были более физически и социально активными, чем более широкая стареющая популяция.

Кроме того, предыдущие данные показали, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск других хронических заболеваний, таких как рак, заболевание печени или панкреатит.

Таким образом, умеренное потребление алкоголя в этой группе здоровых пожилых людей не имело вреда для сердечно-сосудистых заболеваний или общей смертности. По словам доктора Ноймана, необходимы дальнейшие исследования для оценки причинно-следственных биологических эффектов алкоголя на здоровье и возможных поведенческих преимуществ употребления алкоголя в обществе и вовлеченности.

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защитаалкогольисследованиясердечные заболеванияумеренное употреблениеЙоханнес Нойман
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