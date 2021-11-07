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07.11
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Жестокие видеоигры приводят или не приводят к насилию в реальной жизни? Найден ответ

3:30:0811/7/2021
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Прежде чем правительства вводят какие-либо правила, ограничивающие доступ к жестоким видеоиграм, важно установить, действительно ли жестокие видеоигры заставляют игроков вести себя агрессивно в реальном мире.

Средства массовой информации и широкая общественность часто связывают жестокие видеоигры с насилием в реальной жизни, хотя существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих эту связь. Фото: Pixabay.com

Средства массовой информации и широкая общественность часто связывают жестокие видеоигры с насилием в реальной жизни, хотя существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих эту связь.

Дебаты по этой теме обычно обостряются после массовых публичных расстрелов, при этом некоторые комментаторы связывают эти насильственные действия с интересами преступников в жестоких видеоиграх, пишет medicalxpress.com.

Однако другие указали, что более вероятными объяснениями являются различные факторы, такие как проблемы с психическим здоровьем и/или легкий доступ к оружию.

В свете этих противоречивых утверждений президент Обама призвал в 2013 году увеличить государственное финансирование исследований по видеоиграм и насилию.

Но прежде чем правительства вводят какие-либо правила, ограничивающие доступ к жестоким видеоиграм, важно установить, действительно ли жестокие видеоигры заставляют игроков вести себя агрессивно в реальном мире.

Исследование, проведенное доктором Агне Сузиделит, старшим преподавателем факультета экономики в Сити Лондонского университета, на основе данных из США предоставляет доказательства влияния выпуска видеоигр с насилием на насильственное поведение детей.

Доктор Сюзиделайт исследовала влияние жестоких видеоигр на два типа насилия: агрессию против других людей и разрушение вещей/собственности.

Исследование, опубликованное в Journal of Economic Behavior & Organization, было сосредоточено на мальчиках в возрасте 8–18 лет - группе, которая с наибольшей вероятностью будет играть в жестокие видеоигры.

Доктор Сюзиделайт использовала эконометрические методы, которые выявляют вероятные причинные эффекты жестоких видеоигр на насилие, а не только ассоциации.

Она не нашла доказательств того, что насилие в отношении других людей возрастает после выхода новой жестокой видеоигры. Однако родители сообщили, что дети с большей вероятностью разрушали вещи после того, как сыграли в жестокие видеоигры.

Д-р Сюзиделайт сказала: «Взятые вместе, эти результаты показывают, что жестокие видеоигры могут возбуждать детей, но это волнение не перерастает в насилие против других людей - это тот тип насилия, который нас больше всего волнует.

«Вероятное объяснение моих результатов заключается в том, что видеоигры обычно проходят дома, где возможности участвовать в насилии ниже. Этот эффект« недееспособности »особенно важен для склонных к насилию мальчиков, которых особенно привлекают жестокие видеоигры. Таким образом, политика, ограничивающая продажу видеоигр несовершеннолетним, вряд ли снизит уровень насилия».

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насилиежестокостьвидеоигрывзаимосвязьреальная жизньJournal of Economic Behavior &amp; OrganizationАгне Сузиделит
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