Жестокие видеоигры приводят или не приводят к насилию в реальной жизни? Найден ответ

Средства массовой информации и широкая общественность часто связывают жестокие видеоигры с насилием в реальной жизни, хотя существует ограниченное количество доказательств, подтверждающих эту связь.
Дебаты по этой теме обычно обостряются после массовых публичных расстрелов, при этом некоторые комментаторы связывают эти насильственные действия с интересами преступников в жестоких видеоиграх, пишет medicalxpress.com.
Однако другие указали, что более вероятными объяснениями являются различные факторы, такие как проблемы с психическим здоровьем и/или легкий доступ к оружию.
В свете этих противоречивых утверждений президент Обама призвал в 2013 году увеличить государственное финансирование исследований по видеоиграм и насилию.
Но прежде чем правительства вводят какие-либо правила, ограничивающие доступ к жестоким видеоиграм, важно установить, действительно ли жестокие видеоигры заставляют игроков вести себя агрессивно в реальном мире.
Исследование, проведенное доктором Агне Сузиделит, старшим преподавателем факультета экономики в Сити Лондонского университета, на основе данных из США предоставляет доказательства влияния выпуска видеоигр с насилием на насильственное поведение детей.
Доктор Сюзиделайт исследовала влияние жестоких видеоигр на два типа насилия: агрессию против других людей и разрушение вещей/собственности.
Исследование, опубликованное в Journal of Economic Behavior & Organization, было сосредоточено на мальчиках в возрасте 8–18 лет - группе, которая с наибольшей вероятностью будет играть в жестокие видеоигры.
Доктор Сюзиделайт использовала эконометрические методы, которые выявляют вероятные причинные эффекты жестоких видеоигр на насилие, а не только ассоциации.
Она не нашла доказательств того, что насилие в отношении других людей возрастает после выхода новой жестокой видеоигры. Однако родители сообщили, что дети с большей вероятностью разрушали вещи после того, как сыграли в жестокие видеоигры.
Д-р Сюзиделайт сказала: «Взятые вместе, эти результаты показывают, что жестокие видеоигры могут возбуждать детей, но это волнение не перерастает в насилие против других людей - это тот тип насилия, который нас больше всего волнует.
«Вероятное объяснение моих результатов заключается в том, что видеоигры обычно проходят дома, где возможности участвовать в насилии ниже. Этот эффект« недееспособности »особенно важен для склонных к насилию мальчиков, которых особенно привлекают жестокие видеоигры. Таким образом, политика, ограничивающая продажу видеоигр несовершеннолетним, вряд ли снизит уровень насилия».