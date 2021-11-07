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Магнитная буря 7 ноября 2021: магнитосфера нашей планеты постепенно приходит в умеренное состояние

10:45:5711/6/2021,София Мальцева
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Нередко метеопатам приходится испытывать на себе магнитные волнения. Они приводят самочувствие людей к недомоганию именно в период сильных возмущений.

Такие частицы вызывают полярные сияния. Фото: Pixabay.com

7 ноября ожидается магнитная буря в три балла. После обеда с 15.00 по московскому времени и с 19.00 по Новосибирску магнитные возмущения приблизятся к трем баллам и продержатся на такой отметке – следующий день.

Магнитные бури происходят, когда солнечный ветер достигает магнитосферы нашей планеты. Благодаря магнитной сфере, которая защищает планету, много плохих частиц отскакивает, но некоторым все же удается попасть в околоземное пространство. Такие частицы вызывают полярные сияния. А иногда приводят к поломкам орбитальных спутников или повреждают электросети на планете.

Нередко метеопатам приходится испытывать на себе магнитные волнения. Они приводят самочувствие людей к недомоганию именно в период сильных возмущений. Считается, что чаще всего страдают люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные и младенцы. При высокой геомагнитной активности даже здоровые молодые люди могут пожаловаться на здоровье.

Поэтому нужно следить за прогнозом и понимать, что может ухудшиться состояние. А чтобы негативное воздействие было меньше, необходимо проводить профилактику.
Во время ухудшения самочувствия, в магнитную бурю, примите контрастный душ.
Если испытываете тревогу, то хорошо помогают успокоиться: валериана, пустырник или травяные чаи.
Кроме того, стоит употреблять больше фруктов – чернику, клюкву, смородину, бананы и изюм.

Какие симптомы были у наших читателей:

- Давление в голове, суставы болят.
- Очень сильная усталость и бок прихватило.
- Ломит во всем теле, будто заболела.
- Голова болит, а от этого бессонница.

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