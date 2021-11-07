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06.11
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Нужно ли мальчикам ставить вакцину от ВПЧ наравне с девочками?

8:30:3011/6/2021
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Мужчины тоже могут заразиться ВПЧ, но в основном это связано с женщинами, потому что рак шейки матки - наиболее распространенный вид рака, связанный с ВПЧ.

Получение вакцины против вируса папилломы человека означает, что вы защищены от девяти его типов, включая типы, вызывающие более 95 процентов рака шейки матки. Фото: Pixabay.com

Новое исследование показывает, что успех программы вакцины против ВПЧ снизил риск заражения женщин почти на 90 процентов. Но получают ли мальчики вакцину от ВПЧ?

ВПЧ (вирус папилломы человека) - это название, данное общей группе вирусов, которые связаны с развитием раковых заболеваний, таких как рак шейки матки, рак анального канала, рак половых органов, рак головы и шеи, а также типы ВПЧ высокого риска. Обнаруживается более чем в 99 процентах случаев рака шейки матки. Мужчины тоже могут заразиться ВПЧ, но в основном это связано с женщинами, потому что рак шейки матки - наиболее распространенный вид рака, связанный с ВПЧ. Заболеваемость раком шейки матки снизилась в результате прививки от ВПЧ, но получают ли мальчики вакцину от ВПЧ, пишет express.co.uk.

Иммунизация против вируса папилломы человека (ВПЧ) вакциной была внедрена в Англии в 2008 году, и новое исследование рака, финансируемое Соединенным Королевством, доказало полный успех этой программы.

За 13 лет, прошедших с начала прививки от ВПЧ, уровень заболеваемости раком шейки матки у женщин, которым была предложена вакцина, в возрасте от 12 до 13 лет (которым сейчас 20 лет) был на 87 процентов ниже, чем среди непривитого населения.

Исследование, опубликованное в четверг, 4 ноября, показало снижение как предраковых новообразований, так и случаев рака шейки матки у женщин, вакцинированных в подростковом возрасте.

Другое недавнее шотландское исследование показало, что у вакцинированных женщин частота серьезных аномалий шейки матки снизилась на 89%.

Таким образом, считается, что программа в масштабах всей Великобритании в конечном итоге предотвратит сотни смертей от рака шейки матки каждый год.

Укол в настоящее время предлагается людям в возрасте от 12 до 13 лет в рамках программы вакцинации NHS ... но получают ли мальчики вакцину против ВПЧ?

Получают ли мальчики вакцину против ВПЧ?

И мальчикам, и девочкам предлагается вакцинация против ВПЧ на втором году обучения в средней школе (8 класс) в Англии.

Укол делится на две дозы, и вторая доза предлагается через 6-24 месяца после первой.

Если вы не получили вакцину в школе, вы все равно можете получить ее бесплатно в NHS до вашего 25-летия.

ВПЧ поражает не только женщин, он может вызывать рак анального канала, рак полового члена и некоторые виды рака головы и шеи, наряду с раком шейки матки, вульвы и влагалища.

Он легко распространяется, и вы можете заразиться вирусом папилломы человека в результате контакта кожи с кожей в области гениталий, вагинального, анального или орального секса или даже при совместном использовании секс-игрушек.

ВПЧ очень распространен, и большинство людей заразятся каким-либо типом ВПЧ в своей жизни, но они, вероятно, не узнают об этом, потому что это бессимптомно.

Существует более 100 различных типов ВПЧ и около 40, поражающих гениталии.

Иногда ВПЧ вызывает остроконечные кондиломы, кожные бородавки и бородавки, но в других случаях он представляет собой более высокий риск и вызывает рак.

Получение вакцины против ВПЧ означает, что вы защищены от девяти типов ВПЧ, включая типы, вызывающие более 95 процентов рака шейки матки.

Кроме того, два типа ВПЧ, от которых он защищает, являются причиной 90 процентов остроконечных кондилом, поэтому и мальчики, и девочки получают прямую пользу от вакцины.

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исследованиявирус папилломы человека вакцинаснизить риск зараженияNHS
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