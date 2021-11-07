Какой сегодня церковный праздник 7 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Мучеников Маркиана и Мартирия
Православные праздники 7 ноября 2021 года
Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия затворника, Печерских
Праведной Тавифы Иоппийской
Народные праздники и приметыДедовские плачи
Традиционно в этот день было принято поминать умерших родных. Люди ходили на кладбище, убирали могилки и зажигали на них свечи. Было не принято пить или есть на кладбище. Принесенную еду люди жертвовали беднякам, после чего шли домой и садились за поминальный стол.
В этот день часто идет снег или дождь. В старину верили, что таким образом природа оплакивает умерших. По поверьям, если в этот день будет сухая погода, то зима выдастся морозной и снежной.
ПриметыВетер завывает – к сохранению текущей погоды еще на несколько дней.
При закате цвет солнца золотисто–бронзовый – к плохой погоде.
Вороны расселись на нижних ветках деревьев – будет сильный ветер.
Коли лед на реке становится грудами – будет хлеба груды.
День начнется туманом – быть оттепели.
Источник: my-calend.ru