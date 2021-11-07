В Бразилии родился мальчик с 12-сантиметровым хвостом и шариком на конце

Врачи выяснили, что ребенок в Бразилии - один из немногих, кто когда-либо рождается с настоящим человеческим хвостом, пишет dailymail.co.uk.
Очаровательные фотографии, опубликованные в медицинском журнале, показывают, как придаток имел на конце шарообразную массу. Медики хирургическим путем удалили «цепь и мяч», которые заметили только после его рождения.
У всех младенцев эмбриональный хвост развивается в утробе матери между четырьмя-восемью неделями после беременности, но обычно он снова всасывается обратно в организм.
Но в крайне редких случаях этого не происходит, и хвост может продолжать расти.
К тому времени, как он родился, его хвост вырос до колоссальных 12 см, а на его конце образовался шар диаметром 4 см.
Врачи, осматривавшие залив, отметили, что в хвосте нет хрящей и костей, а это означает, что это редкий пример настоящего человеческого хвоста.
В истории было всего около 40 задокументированных случаев рождения детей с настоящим бескостным хвостом.
Неясно, был ли хвост удален из-за того, что он причинял ребенку дискомфорт или боль, или по просьбе его семьи.
Предки человека, как и наши родственники-обезьяны, потеряли хвосты, когда мы отошли от обезьян около 20 миллионов лет назад.
В некоторых религиях и культурах человеческие хвосты считаются святыми и им поклоняются.
Неизвестному бразильскому новорожденному удалили хвост в детской больнице Альберта Сабина в прибрежном городе Форталеза, расположенном на северо-востоке страны, где-то до января 2021 года.
Он родился недоношенным на 35 неделе без осложнений, но первоначальная оценка ребенка показала рост хвоста и шарика на конце.
После того, как ультразвуковое сканирование не выявило проблем, связанных с прикреплением хвоста к нервной системе ребенка, хирурги решили удалить придаток, но не подробно объяснили, как они это сделали.
Операция, как подробно описано в Журнале отчетов о случаях детской хирургии, не имела осложнений, но подробностей о выздоровлении мальчика не сообщалось.
Настоящий человеческий хвост - это остаток хвоста, который большинство младенцев вырастает в утробе матери, прежде чем он снова впитается в тело, образуя копчик.
Врачи объяснили, что псевдохвост - это выступ из нижней части спинного мозга, который состоит из жира, хряща и элементов кости.
Послеоперационный анализ хвоста показал, что он состоит из бескостной ткани, а шар на конце состоит из жира и соединительной ткани зародыша.
Согласие на публикацию случая авторы не получили, но в исследование не было включено никакой информации, которая могла бы привести к идентификации ребенка.
ЧТО ТАКОЕ SPINA BIFIDA?
Расщелина позвоночника - относительно распространенный врожденный дефект, от которого ежегодно страдают от 1500 до 2000 детей, рожденных в США, и около 700 - в Великобритании.
У детей, рожденных с расщелиной позвоночника, неправильно сформированы позвоночник и спинной мозг.
В процессе развития эти структуры - наряду с мозгом - все возникают из чего-то, что называется нервной трубкой, предшественником всей центральной нервной системы, а также защитных тканей, которые формируются вокруг них.
Обычно эта трубка образуется и закрывается к 28 неделе беременности.
Но у детей с расщелиной позвоночника он не закрывается должным образом по причинам, которые еще не совсем понятны ученым.
Вместо этого у этих детей остается разрыв в позвонках, через который часть спинного мозга может проскользнуть в зависимости от степени тяжести.
Люди с самой легкой формой расщелины позвоночника - оккультной формой - могут даже не знать, что у них она есть.
Разрыв между их позвонками настолько мал, что спинной мозг остается на месте, и они вряд ли испытают какие-либо неврологические или двигательные симптомы.
В следующей более тяжелой форме заболевания, называемой менингоцеле, защитная жидкость и мембраны вокруг спинного мозга вытягиваются через щель в заполненный жидкостью мешок на внешней стороне спины ребенка.
На самом деле нервной ткани нет на месте, поэтому могут быть осложнения, но они с меньшей вероятностью изменят жизнь.
Но при открытой расщелине позвоночника или миеломенингоцеле вдоль позвоночника есть более крупные или множественные отверстия.
И мембраны, и спинномозговые нервы, и ткани, которые они должны защищать, при рождении выводятся за пределы ребенка.
Симптомы сильно различаются в зависимости от того, где и насколько серьезны эти отверстия.
У некоторых детей могут развиться лишь проблемы с кожей, в то время как другие с тяжелыми формами могут быть не в состоянии ходить или двигаться должным образом, или у них могут развиться инфекции, такие как менингит, которые могут привести к необратимому повреждению головного мозга.
Обеспечение женщинам достаточного количества фолиевой кислоты во время беременности поможет обеспечить правильное развитие спинного мозга.
После рождения может быть проведена операция по восстановлению этих отверстий, и в последние годы некоторые хирурги начали восстанавливать расщелину позвоночника в утробе матери.