Еще одно доказательство того, что вакцины от коронавируса защищают от тяжелого течения болезни

Риск серьезного заболевания или смерти ниже среди вакцинированных людей, у которых возникла прорывная инфекция COVID-19, чем среди невакцинированных людей, которые заразились, подтверждают два новых исследования.
Продолжающееся исследование 780 000 ветеранов США показало, что все три вакцины, доступные в Соединенных Штатах, обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний и смерти, несмотря на значительное снижение их эффективности против легкой и бессимптомной инфекции, сообщает CNN, пишет medicalxpress.com.
«Хотя прорывная инфекция увеличивала риск смерти, вакцинация по-прежнему защищала от смерти людей, заразившихся во время всплеска дельты», - написали исследователи в исследовании, опубликованном 4 ноября в журнале Science .
«Наш анализ по типу вакцины, включая вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen (Johnson & Johnson), предполагает снижение эффективности вакцины против инфекции с течением времени, особенно вакцины Janssen», - заявили исследователи. «Тем не менее, несмотря на увеличивающийся риск заражения из-за варианта Дельта, эффективность вакцины против смерти оставалась высокой, и по сравнению с невакцинированными ветеранами, у полностью вакцинированных был гораздо более низкий риск смерти после заражения».
Второе исследование показало, что невакцинированные люди с инфекциями с гораздо большей вероятностью попадут в больницу на ИВЛ или умрут, чем люди, у которых были прорывные инфекции после полной вакцинации вакцинами Pfizer или Moderna.
Исследователи проанализировали данные о более чем 4500 пациентах, поступивших в 21 больницу США с респираторными заболеваниями в период с марта по июль, и обнаружили, что на невакцинированные пациенты приходилось 84,2% госпитализаций от COVID-19, 91% случаев смерти от COVID-19 и почти 94% тех, кто либо CNN сообщил, что ему нужен аппарат искусственной вентиляции легких, или он умер .
Исследование было опубликовано 4 ноября в Журнале Американской медицинской ассоциации .
«Сейчас мы очень уверены, что вакцина все еще помогает вам, даже если вы заразитесь COVID», - сказал CNN руководитель исследовательской группы доктор Уэсли Селф, доцент Университета Вандербильта. «Даже те, кто болеет, не заболевают так, как если бы они не были вакцинированы».