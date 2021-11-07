Третья доза вакцины Moderna или Pfizer может дать побочные эффекты: в чем они выражаются?

Иммунитет, обеспечиваемый вакцинами против Covid-19, имеет тенденцию к ослаблению в течение шести месяцев. В результате людей в Великобритании призывают сделать бустерную инъекцию, чтобы укрепить свою иммунную систему в преддверии зимы. Органы здравоохранения продолжают отслеживать побочные эффекты, вызванные последней вакцинацией. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), у людей, получавших вакцину Moderna или Pfizer, был зарегистрирован «тяжелый» побочный эффект, хотя он остается исчезающе редким.
Тем, кто подвергается наибольшему риску заражения COVID-19, предлагается ревакцинация вакцины против Covid, если прошло шесть месяцев с момента получения второй дозы. Решение предложить третью дозу основано на данных, которые показывают снижение уровней защиты за шесть месяцев и надвигающуюся угрозу, создаваемую зимой, когда возрождающийся коронавирус может нанести серьезный ущерб. Было показано, что бустерные вакцины чрезвычайно эффективны и безопасны, пишет express.co.uk.
Тем не менее, органы здравоохранения обязаны внимательно следить за любыми побочными реакциями, которые могут возникнуть.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпускают еженедельный отчет, в котором документируются побочные эффекты мРНК вакцины Covid Moderna и Pfizer.
В вакцинах Moderna и Pfizer используется технология мРНК, созданная в лаборатории, чтобы научить наши клетки производить белок - или даже просто его кусок - который запускает иммунный ответ внутри нашего организма.
Согласно отчету CDC, среди тех, кто сообщил о боли после введения третьей дозы мРНК-вакцины, большинство реакций были легкими или умеренными.
«О сильной боли (определяемой как боль, которая затрудняет или делает невозможной повседневную деятельность) сообщили 637 (6,7%)», - сообщает орган здравоохранения.
Как правило, отчет CDC показал, что у людей, получивших три дозы Pfizer или Moderna, после третьей дозы наблюдалось больше местных реакций.
К ним относятся:
Боль.
Зуд.
Покраснение.
Отек в месте укола.
Другие побочные эффекты, такие как усталость, мышечные боли или головные боли, встречались реже, затрагивая 74% после приема третьей дозы по сравнению с 77% после второй дозы.
Трудно опровергнуть доводы в пользу ревакцинации.
Исследование, опубликованное в прошлом месяце, показало, что оно снизило количество тяжелых заболеваний в Израиле.
Через неделю после третьего укола риск того, что человеку понадобится лечение в больнице, был на 93% ниже, чем у человека с таким же профилем, но только с двумя уколами.
Органы здравоохранения призывают тех, кто имеет право, сделать прививку до зимы. Это происходит на фоне опасений, что внедрение было слишком вялым.
Вы имеете право?
Дозы бустерной вакцины будут доступны в NHS для людей, наиболее подверженных риску COVID-19, которые получили вторую дозу вакцины не менее шести месяцев назад.
Это включает:
Люди от 50 лет и старше.
Люди, которые живут и работают в домах престарелых.
Передовые медицинские и социальные работники.
Люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19.
Люди в возрасте 16 лет и старше, которые являются основными лицами, осуществляющими уход за лицами, подверженными высокому риску заражения COVID-19.
Люди в возрасте 16 лет и старше, живущие с кем-то, у кого больше шансов заразиться инфекциями (например, с ВИЧ-инфицированным, перенесшим трансплантацию или проходящим лечение рака, волчанки или ревматоидного артрита).
Беременные женщины, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить бустерную дозу.
Большинство людей умеют:
Запишитесь на прививку онлайн, чтобы записаться на прием в центр вакцинации или аптеку.
Посетите пункт вакцинации без предварительной записи, чтобы пройти вакцинацию.
Подождите, пока с вами свяжутся представители местной службы NHS, например, терапевта, и запишитесь на прием к ним.