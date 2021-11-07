Мнение: справедливо ли относиться к непривитым иначе, чем к привитым?

Обучение может быть очень болезненным для всего общества. Больницы снова заполняются, количество инфекций в домах для престарелых растет, уровень смертности растет - несмотря на миллионы прививок. Это двойная катастрофа - одна для тела, другая для души. И это неожиданная новость, усугубляющая их ужас.
Так что Covid еще не закончился, пандемия еще не закончилась. Возможно, это даже снова станет особенно опасным, потому что безопасность, которая становится все более ощутимой с увеличением числа вакцинаций, в конце концов была и остается обманчивым чувством. А чувство защищенности - великий соблазн быть беззаботным, пишет focus.de.
Теперь это можно наблюдать во многих местах, например, когда рестораны больше не просят автоматически каждого гостя предъявить карту вакцинации.
Шок по поводу, к сожалению, большого числа инфицированных людей основан на недоразумении. Вакцинация против Covid не защищает от заражения вирусом и заражения других людей.
Это болезненное осознание, потому что оно опровергает долгую надежду политиков: с вакцинацией все будет кончено.
Однако сделать из этого вывод, что отказ от вакцинации означает халатность не только по отношению к себе, но и по отношению к другим без солидарности. Вакцинация - это личное решение, но ни в коем случае не личное.
Серьезно никто не отрицает, что вакцинация от короны защищает от серьезных заболеваний.
Кстати, так думают все больше и больше людей - количество сторонников обязательной вакцинации только что превысило количество противников этой радикальной, но последовательной меры.
Если, например, Сахра Вагенкнехт, у которой есть большая фан-база из-за ее часто интересных анализов, не проводит вакцинацию на нашем портале общественно эффективным способом, это вызывает тревогу. Проще говоря: из того факта, что вакцинированные люди также могут быть заразными, слишком легко сделать вывод, что они могут так же легко обойтись без вакцинации.
Из международных исследований видно, что вакцинированные люди могут передавать вирус, но: по-видимому, только в течение трех дней, согласно текущему мнению британских экспертов. Для не вакцинированных - семь дней.
Но это еще не все: вакцинированные инфицированные люди могут передать вирус 25 процентам членов семьи, в случае непривитых - 38 процентов.
В конце концов: никто всерьез не отрицает, что вакцинация от короны защищает от серьезных заболеваний. Таким образом, непривитые люди имеют более высокий риск серьезно заболеть, а также умереть. В настоящее время реанимационные отделения больниц заполняют непривитые люди.
Это имеет последствия. «Из-за невакцинированных людей, которые в ближайшие несколько недель будут находиться в отделениях интенсивной терапии очень дорого, мы откладываем множество необходимых операций», - говорит эксперт в области здравоохранения Карл Лаутербах.
Лично для меня обязательная вакцинация врачей и медсестер - само собой разумеющееся.
Так что вряд ли вы станете слишком близко к непривитым людям, если заявите, что они более опасны для населения, чем вакцинированные. Очевидно, что к ним относятся иначе, чем к тем, кто был вакцинирован - по крайней мере, это вопрос справедливости по отношению к тем, кто был вакцинирован.
Теперь о горячо обсуждаемом ограничении личных свобод. Если непривитые более опасны для населения, чем вакцинированные, это нормально лишить это меньшинство, которое использует свою свободу за счет большинства, других свобод.
Например, пойти на работу невакцинированным медицинским персоналом и подвергнуть там опасности находящихся под защитой больше, чем необходимо. Лично для меня вакцинация врачей и медсестер является естественным делом - как пациент, я могу рассчитывать на то, что меня лечит вакцинированный врач. Или как сын, мать которого находится на попечении вакцинированного человека. Для меня это часть профессионального духа врачей и медсестер.
Я также считаю, что это нормально - разрешать посещать рестораны и клубы только тем, кто был вакцинирован, и тем, кто выздоровел. Я не могу понять, почему это еще не касается автобусов и поездов.
И должны ли вакцинированные люди, которые, помимо уколов, также - за свой счет - делали ежедневный быстрый тест, не отказываться от требования маски в общественном транспорте ?
Личная свобода, строго говоря, крайне негостеприимное место. Это абсолютно справедливо только на острове, который населен в одиночку.