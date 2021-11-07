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Почему болит спина, когда я дышу? Все причины

9:00:4311/6/2021
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Доктор Джарвис предупредил о некоторых более серьезных причинах боли при дыхании в спине, которые потребуют немедленной медицинской помощи.

Боль в спине, усиливающаяся при дыхании, может иметь ряд причин, некоторые из которых очень серьезны. Фото: Pixabay.com

Боль в спине, усиливающаяся при дыхании, может иметь ряд причин, некоторые из которых очень серьезны. Однако для большинства людей это маловероятно, пишет thesun.co.uk.

Доктор Сара Джарвис, терапевт и клинический директор Patientaccess.com , сказала: «Самая частая причина боли в спине при дыхании - это растяжение мышц.

«Межреберные мышцы между ребрами растягиваются каждый раз, когда вы вдыхаете, и если вы напряглись (от падения, удара в грудь, сильного кашля и т. Д.), Вы почувствуете боль при дыхании».

Этот тип острой травмы обычно проходит самостоятельно. Это также может сопровождаться затруднениями при движении - каждый в какой-то момент потянул мышцу спины и чувствовал эту ограничивающую боль в течение дня.

Доктор Джарвис предупредил о некоторых более серьезных причинах боли при дыхании в спине, которые потребуют немедленной медицинской помощи. Она сказала: «Воспаление« плевры »- мембран, покрывающих внешнюю часть легкого и внутреннюю часть грудной стенки, - также может вызывать боль при дыхании. Это может произойти, если у вас пневмония, плеврит или тромб в легком».

Пневмония может быть разной по степени тяжести: от легких случаев до опасных для жизни, требующих стационарного лечения.

Это вызвано инфекцией, например Covid, или гриппом, а также имеет симптомы. Плеврит также является результатом инфекции, и наиболее частым симптомом является резкая боль в груди при глубоком дыхании, иногда ощущаемая в плече.

Между тем, сгусток крови в легком, с медицинской точки зрения известный как тромбоэмболия легочной артерии, возникает при закупорке кровеносного сосуда в легких. Он может убить за считанные минуты, но излечим, если его поймают на ранней стадии.

«Сердечный приступ также может иногда вызывать боль в спине и груди», - сказал д-р Джарвис.

Распознать сердечный приступ бывает сложно, потому что его симптомы часто принимают за несварение желудка или паническую атаку. Если у вас есть боль в груди, руках, челюсти, шее, спине или животе, а также головокружение, потливость, одышка, кашель, плохое самочувствие или чувство беспокойства, это может быть предупреждающим признаком сердечного приступа.

Вам следует сразу же позвонить в скорую помощь.

ЗНАЙТЕ ЗНАКИ.

Еще одна причина болей в спине при дыхании - перелом позвонка (одной из костей позвоночника).

«Это более вероятно, если у вас остеопороз или истончение костей», - сказал доктор Джарвис.

Это также может быть результатом травмы, например, в результате аварии.

Боль от перелома позвонка часто усиливается при движении, может наблюдаться покалывание или слабость, в зависимости от того, задет ли спинной мозг.

Некоторые люди страдают сколиозом , одним из основных симптомов которого является боль при дыхании.

Это когда позвоночник неправильно изгибается, оказывая давление на легкие и сердце.

Состояние обычно проявляется в виде неровных плеч или бедер и обычно диагностируется у подростков.

КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫЗВАТЬ ВРАЧА?

Независимо от того, какова основная причина боли в спине при дыхании, она может быть причиной обращения к врачу.

Доктор Джарвис говорит, что вам всегда следует обращаться за помощью в следующих случаях: «Если вы получили травму груди или позвоночника; одышка или кашель с кровью; тошнота или головокружение; также есть боль в груди, челюсти, руке или плече; у вас жар; остеопороз; или испытываете сильную боль».

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