Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 ноября 2021 в России и мире

• День Великой Октябрьской Социалистической Революции
• День холодца
• День военного парада на Красной площади 1941 года
• День вытрезвителя
• День рисования на запотевшем стекле
• Международный день вина «Мерло» (International Merlot Day)
• День рождения уральского трамвая
• Праздник иконы Божией Матери Валкурийская
• Европейский день винного туризма (European Day of Wine Tourism)
• День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия
• День российского пейнтбола
• Международный день инуита (International Inuit Day)
• День памяти праведной Тавифы Иоппийской
• Международный день африканских писателей (International African Writer`s Day)
• Католический праздник святой Диего из Алькалы (Feast of Saint Didacus of Alcala)
• День трудовой славы и профсоюзного работника в Ульяновской области
• День беззадачности (Zero Tasking Day)
• День «Обнимите медведя» (Hug a Bear Day) - США
• День шоколадного липкого пирога (Kladdkakans Dag) - Швеция
• День горького шоколада с миндалём (National Bittersweet Chocolate with Almonds Day) - США
• День работника социальной сферы - Украина
• День таджикского театра - Таджикистан
• День спортивного журналиста (Dia del Periodista Deportivo) - Аргентина
• День новой эры, День обновления (New Era Day) - Тунис
• День работников гражданской авиации - Беларусь
• День революции и солидарности - Бангладеш
• День нотариуса - Грузия
• Дни истории и памяти предков - Кыргызстан
• День информации и печати - Кыргызстан
• День осведомлённости о лимфомах у собак (National Canine Lymphoma Awareness Day) - США
• День венгерской оперы (Hungarian Opera Day) - Венгрия
• День принятия ислама (The Day Maldives Embraced Islam) - Мальдивы
• День нотариуса (Notary Public Day) - США
• Именины у Маркиана, Матроны, Афанасия, Валерия
• Дедовские плачи (Мартирий)
Важные события• 7 ноября 1891 года запатентована «застёжка для обуви» - прототип застёжки-молнии
• 7 ноября 1929 года запущена Сызранская ГЭС
• 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел грандиозный военный парад
• 7 ноября 1943 года в Кирове вышли в рейс первые троллейбусы
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru