Погода в декабре 2021 года: прогноз для Москвы и Сибири. Какой будет погода в новогоднюю ночь 31 декабря?

Для того, чтобы удачно отметить Новый Год, нужно хорошо подготовиться к нему. Это касается не только закупки подарков и подготовки стола, но и ознакомления с прогнозом погоды. То же самое касается и первого месяца зимы, прогноз погоды на который недавно опубликовали синоптики в регионах Сибири и Москве.
Если вы хотите провести декабрь в столице нашей страны, то погода точно примет вас, как надо. Весь последующий месяц в Москве будет комфортная снежная погода. Температура будет благоприятной, как и всегда: столбик термометра будет держаться на невысокой минусовой температуре от трех до пяти градусов мороза. Погода настолько тепло примет вас, что в декабре возможны даже и оттепели. Снега будет больше, чем обычно, и солнечных дней будет тоже достаточно.
Правда, этого нельзя сказать про ночь с 31 декабря на 1 января. Вас будет ожидать облачная погода и небольшой ветер, но температура в течение ночи будет держаться в районе минус двух градусов.
Что касается прогноза в Сибири, то снега будет точно меньше обычного. Осадки во всех регионах будут выпадать реже, чем обычно. Температура воздуха, в свою очередь, не будет опускаться до невероятно низких отметок: минимально ожидается от 20 до 25 градусов мороза, к чему привыкли все жители Сибири.
Говоря о Новогодней ночи, стоит отметить, что во многих районах Сибири выпадет небольшой снег, ожидается ветреная погода. Тем не менее, столбик термометра, в среднем, не будет опускаться ниже 15-20 градусов мороза, что позволит вам полностью насладиться праздничной атмосферой.