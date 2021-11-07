Полнолуние в Бобре: несколько суперярких событий произойдут 19 ноября 2021 года – Полная Луна в Тельце, лунное затмение и метеорный дождь. Опасности и особенности дня

19 ноября случится не только ежемесячное Полнолуние, но и лунное затмение и метеорный дождь. Ни для кого не секрет, что это всегда влияло на то, что происходит на Земле. Особенно, если Луна в этот момент находится в особенном положении и созвездии. Так, 19 ноября Луна будет находиться в созвездии Тельца, и это окажет свое влияние на каждого из нас.
Энергия в этот день практически достигнет своего пика, потому что параллельно с Полнолунием случится Лунное затмение и метеорный дождь. Все, за что бы вы не взялись в этот момент, будет получаться. Луна и звезды помогут вам завершить все свои планы, осуществить мечты, наладить коммуникацию с окружающими вас людьми. Но ни в коем случае нельзя забывать о том, что весь поток энергии может быть направлен и в негативную сторону. На протяжении всего дня вас будут преследовать провокации, вы будете окружены сложными ситуациями, из которых будет тяжело выбраться. Запас сил в Полнолуние будет высок, поэтому вы сможете спокойно справиться со всеми проблемами и конфликтами.
Стоит отметить и то, что 19 ноября Луна будет находиться в созвездии Тельца, что подразумевает замедление всего происходящего. Лучше всего будет остановить свои амбиции и не строить планы на будущее. Посвятите день незаконченным делам, подумайте о том, что вы еще не сделали, обратитесь к прошлому и вспомните, что вы еще не успели сделать.