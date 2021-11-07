Как связан народный праздник 8 ноября с большим поминальным днем на Руси и почему сегодня заканчивается брачный сезон?

8 ноября считается важной датой в христианском православном календаре. История этой даты уходит в третий век нашей эры. Помимо того, что этот день связан с памятью Святого Дмитрия Солунского, он важен и для всех молодоженов, которые собираются заключить брак.
Дмитрий Солунский является одним из известных великомучеников, и его память чтут 8 ноября по указанию Дмитрия Донского. Солунский родился в христианской семье, которая была вынуждена скрывать свою веру в Бога. После смерти отца Дмитрия назначили на его должность. В отличие от отца, он стал проповедовать христианство и приводить граждан к вере в Господа. Император, который подвергал гонениям всех христиан, узнал об этом и приказал заточить его в тюрьму. Его долго пытали в заточении, но он не предал веру и не сломился.
Спустя несколько веков Дмитрий Донской приказал всегда отмечать Дмитриев день и чтить в этот день память всех погибших в Донском побоище. Позже в этот день стали поминать не только погибших в бою, но и всех усопших.
До этой даты всем сватам нужно посетить избу девицы, и это связано с тем, что 8 ноября считается закрытие брачного сезона. Если вы собирались повенчаться, но не успели это сделать до 8 ноября, то вам придется это отложить. 27 ноября начнется Рождественский пост, и повенчаться можно будет только после его окончания.