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Посадка озимого чеснока в ноябре 2021 года: в каких регионах России нужно срочно высаживать до декабря?

3:00:0711/7/2021
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Для того, чтобы озимый чеснок взошел вкусным и полезным, вам нужно знать даты его посадки.

Озимый чеснок обладает рядом целебных свойств. Фото: Pixabay
Озимый чеснок обладает рядом целебных свойств. Фото: Pixabay

Озимый чеснок считается особенным продуктом, который требует особое внимание. В том числе это касается и дат высадки, которые важно знать для того, чтобы урожай получился удачным. Если вы до сих пор не сделали этого, то вам необходимо ознакомиться с тем, когда это можно сделать.

Стоит отметить, что с посадкой данной культуры необходимо быть очень аккуратным. Если вы проживаете в регионе Сибири или Дальнего Востока, где уже наступили устойчивые морозы, то, к сожалению, вы опоздали со сроками. В следующий раз вам следует сделать это заблаговременно: во второй половине сентября или в начале октября.

То же самое касается и Центральных регионов России, в которые вот-вот придет постоянная холодная зимняя погода. Для посадки озимого чеснока стоит выбрать немного позже — в середине октября, примерно за две-три недели до морозов.

Единственными районами, где еще не поздно посадить чеснок, на данный момент являются Южные регионы России. С учетом того, что даже зимой на Юге России сохраняется плюсовая температура воздуха, вы можете посадить его на этой неделе, но делайте это, как можно скорее. Учтите, что вам нужно успеть сделать это до того, как промерзнет почва. Если стабильные холода придут к вам только в начале-середине декабря и будут держаться на протяжении месяца, то срочно высаживайте озимый чеснок в ближайшие дни.

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посадкакогда сажать озимый чеснокноябрь 2021
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