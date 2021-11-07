Нумерологический прогноз на 2022: что произойдет с каждым в новом году?

Нумерология отличается точностью, и это касается прогнозов на год, которые традиционно составляются в конце года. Для того, чтобы понять, что вас ждет в следующем году, вам необходимо знать свое число. Оно складывается из цифр даты вашего рождения. Вам нужно сложить день, месяц и год, а затем сложить цифры получившегося числа.
Число 1. Людям с числом один в грядущем году будет ждать огромное количество побед, которые они будут достигать с легкостью. Это касается всех сфер жизни: от личных отношений со второй половинкой до проектов на работе. Главное — не опускать руки и стремиться к достижению мечты до конца и принимать серьезные решения обдуманно и с ответственностью.
Число 2. Успех ждет и людей с числом два, которых в 2022 году будет ждать сильный прилив творчества и сил. В течение всего года их будут преследовать конфликты и трудности, на которые не стоит обращать должного внимания и продолжать сохранять стойкость и хладнокровность ко всему, что их окружает.
Число 3. Если ваше число три, то в следующем году вам стоит обратить внимание на работу над собой. Если вы будете совершенствоваться, то вы точно добьетесь того, к чему вы так долго шли. Нельзя забывать об окружающих: если они дают вам какой-либо совет, то лучше всего прислушаться к нему.
Число 4. Людям с этой нумерологической цифрой необходимо быть разумным и сдержанным. 2022 год будет для них идеальным для того, чтобы лишний раз подумать о том, что они имеют на данный момент и убедиться в том, нужно ли это все. Сохраняя хладнокровность, они смогут четко рассчитать все свои планы.
Число 5. Много нового откроется для вас, если ваше число ровно пяти. Важно контролировать себя в удачных ситуациях и не допускать головокружения от того, что у вас все получается. Пробуйте что-то новое, экспериментируйте и не бойтесь браться за что-то серьезное, потому что возможно, именно в этом вы найдете себя.
Число 6. Предсказуемый и достаточно спокойный год ждет всех тех, у кого нумерологическое число совпадает с цифрой шесть. Сохраняйте спокойствие, попробуйте гармонично прожить весь следующий год, и тогда на протяжении всего 2022-го вас будет преследовать только стабильность.
Число 7. Всех, чье нумерологическое число равно семи, ждет много трудностей во благо. Если они продолжат следовать собственному плану, двигаться в том же направлении, которое было в прошлом году, то у них появится множество шансов для достижений своих целей. При всем при этом, нужно уделить должное внимание собственному поведению.
Число 8. Людей с числом судьбы восемь, ждет яркий и насыщенный год. Легкомысленность и нерасчетливость может сыграть с ними злую шутку. Не рискуйте, не давайте волю эмоциям и не делайте все бездумно, тогда вы будете счастливы в 2022 году. Помимо этого, попробуйте открыть для себя что-то новое и начать заниматься творчеством.
Число 9. Всем с числом девять следует продолжать работать над собой, стремиться к достижению целей во что бы то ни стало. Им следует трезво оценить свои возможности для реализации себя и воплощения мечты в реальность. Всем им стоит остерегаться эмоциональных всплесков и действовать исключительно рационально.