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Кому покровительствует святой Вонифатий: как обращаться с молитвой к этому мученику, чтобы избавиться от зависимостей

6:15:2211/6/2021
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Молитва святому Вонифатию позволит избавиться от пагубных зависимостей и очиститься духом и телом.

Святой Вонифатий считается покровителем людей, страдающих от зависимостей. Фото: Pravmir.ru
Святой Вонифатий считается покровителем людей, страдающих от зависимостей. Фото: Pravmir.ru

При жизни святой Вонифатий был рабом одной богатой римлянки и жил с ней в незаконном браке. Он был рабом греха и зависимостей, пока однажды не решил пойти за святыми мощами в Киликию, искренне веря в то, что они помогут ему стать исконно верующим человеком и очиститься. В то время в Киликии шли гонения на христиан. Их пытали и всячески заставляли страдать за веру. Увидев пытки, которые происходили на площади города Тарс, Вонифатий заметил, что жестокость и боль никак не сломили исконно верующих христиан, что лица их были просветлены благодатью Господней. В этот момент мужчина понял, что ему нужно сделать, чтобы искупить грехи. Он также представился страже христианином и был подвержен пыткам. Однако ни одна из них не могла навредить Вонифатию, ведь Господь защищал его, видя силу его веры. В конце концов мученика обезглавили. Его мощи были возвращены домой, и в честь святого Вонифатия был построен храм.

С тех пор Вонифатия причислили к лику святых. Верующие люди, приходя в храм, молятся ему об избавлении от различных зависимостей, в том числе алкогольной и наркотической.

Молитвы святому Вонифатию.

Молитва святому Вонифатию об избавлении от наркозависимости
Молитва святому Вонифатию об избавлении от наркозависимости

Молитва святому Вонифатию об избавлении от пьянства и алкоголизма.
Молитва святому Вонифатию об избавлении от пьянства и алкоголизма

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