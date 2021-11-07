Кому покровительствует святой Вонифатий: как обращаться с молитвой к этому мученику, чтобы избавиться от зависимостей

При жизни святой Вонифатий был рабом одной богатой римлянки и жил с ней в незаконном браке. Он был рабом греха и зависимостей, пока однажды не решил пойти за святыми мощами в Киликию, искренне веря в то, что они помогут ему стать исконно верующим человеком и очиститься. В то время в Киликии шли гонения на христиан. Их пытали и всячески заставляли страдать за веру. Увидев пытки, которые происходили на площади города Тарс, Вонифатий заметил, что жестокость и боль никак не сломили исконно верующих христиан, что лица их были просветлены благодатью Господней. В этот момент мужчина понял, что ему нужно сделать, чтобы искупить грехи. Он также представился страже христианином и был подвержен пыткам. Однако ни одна из них не могла навредить Вонифатию, ведь Господь защищал его, видя силу его веры. В конце концов мученика обезглавили. Его мощи были возвращены домой, и в честь святого Вонифатия был построен храм.
С тех пор Вонифатия причислили к лику святых. Верующие люди, приходя в храм, молятся ему об избавлении от различных зависимостей, в том числе алкогольной и наркотической.
Молитвы святому Вонифатию.