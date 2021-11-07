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Кому обязательно помогает Пресвятая Богородица в свой праздник Введения во храм 4 декабря? О чем помолиться Божьей Матери

7:15:0211/6/2021
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Введение во храм Пресвятой Богородицы — известный православный праздник, во время которого верующие обращаются к Деве Марии с молитвами о здоровье, благополучии и отпущении грехов.

Введение во храм Пресвятой Богородицы традиционно отмечается верующими 4 декабря. Фото: Spb.optina.ru
Введение во храм Пресвятой Богородицы традиционно отмечается верующими 4 декабря. Фото: Spb.optina.ru

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря ежегодно и почитается огромным количеством православных верующих. В этот день к Богородице обращается огромное количество просящих, озвучивая ей в молитвах свои желания.

Всем людям, почитающим Богородицу, известно, что она была чудом для своих родителей. Анна и Иаоким долго пытались завести детей, но не могли. Отчаявшись и потеряв надежду, они попросили Господа подарить им дитя и дали обет, что отдадут ребенка Богу во служение. Через небольшое количество времени Анна узнала, что наконец-то беременна и вследствие у них родилась дочь, которую назвали Марией. До трех лет девочка росла в родительской любви и заботе, однако родители понимали, что долго все так не продлится. В один из погожих дней родители отвели Марию в Иерусалимский храм. Там Мария прожила 15 лет, изучала Священное Писание, помогала по хозяйству, следила за одеждой священников, образовывалась и молилась. После смерти родителей по законам того времени Дева Мария должна была покинуть храм и выйти замуж, однако она предпочла быть непорочной Поэтому, чтобы не нарушать законов, Марии выбрали в мужья Иосифа, который охранял ее чистоту.

Если вы захотите обратиться к Богородице с молитвой в этот день, то вы должны быть уверены в том, что душа ваша чиста и искренна, что молитва, которую вы читаете, полна сильным желанием помочь ближнему или себе.
Православные верующие молятся Деве Марии о многих вещах, но самые основные молитвы посвящены прощению грехов и души. Многие просят о укреплении здоровья и души, о защите от недругов и невзгод, а также о даровании сил в борьбе с несчастьями и затяжными болезнями.

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4 декабрябогородицавведение во храм
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